Ovu grešku u Cecinom spotu 30 godina niko nije primetio! Dejan Milićević priznao: To mi je tada promaklo

Svetlana Ceca Ražnatović iza sebe ima bogatu muzičku karijeru i bezbroj vanvremenskih hitova o kojima maštaju mnoge njene kolege. Ipak, iako je reč o vrhunskom profesionalcu koji sarađuje sa najboljim timovima, čak i u najpoznatijim ostvarenjima dešavaju se nepredviđeni propusti.

Poznati režiser Dejan Milićević priznao je da mu se, tokom rada na spotu za pesmu „Idi dok si mlad“, potkrala greška za koju se i danas kaje, a koju javnost nije primetila tri decenije.

- Ceo deo Košutnjaka se zatvorio da bi se snimila Ceca kako prolazi u Rols Rojsu. Zbog estetike sam hteo da se spušta u kontra smeru i tako je bilo.Tu ima jedna greška baš u tom spotu, mislim slučajna je greška, ali stvarno nisam normalan. Drvoseča umesto da baci sekiru kada ulazi u auto, on je ušao sa sekirom. To mi je tada promaklo, ali spot je legendaran kao i pesma - rekao je on tada.

Međutim, to nije bila jedina neverovatna situacija sa snimanja. Milićević je podelio još jednu anegdotu koja na najbolji način ilustruje koliki je Ceca zapravo profesionalac. Prilikom rada na njenom prvom omotu za album „Ljubav fatalna“, ekipa se suočila sa neočekivanim problemom u beogradskoj garaži:

- Ima toliko tih anegdota… Anegdota koja nije da mi je najupečatljivija, ali gde vidiš da je neko surovi profesionalac je kad smo radili prvi omot za „Ljubav fatalnu“ za Cecu, slikali smo je u garaži na Obilićevom vencu, želeli smo Cecu zalizanu na motoru, a frizerka nije ponela fajtalicu i Ceca vidi baricu i kaže: „Pa evo ti, uzmi vodu odavde“ i frizerka umoči ruke u baru i zaliže joj kosu, to je kada je neko surovi profesionalac i bitno je samo da se završi posao - rekao je on za "Grand".

Autor: D. T.