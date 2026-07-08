Pogledajte kako Ilda Šaulić grmi na jahti: Pevačica zablistala u bikiniju, sunča se i ispija šampanjac (FOTO)

Pevačica Ilda Šaulić odlučila je da letnje dane iskoristi za odmor na moru, a novom objavom na društvenim mrežama oduševila je svoje pratioce.

Ilda je pozirala na luksuznoj jahti u belom bikiniju koji je savršeno istakao njenu vitku figuru i preplanuli ten, dok osmeh nije skidala sa lica. Društvo joj je pravila kuma Jelena, sa kojom je uživala u vožnji po moru i sunčanom danu.

Fotografija je nastala na pramcu jahte, uz nestvaran pogled na more i planine u pozadini, a mnogi su primetili da pevačica izgleda bolje nego ikad. Godinama važi za jednu od najnegovanijih dama na domaćoj javnoj sceni, a i ovog puta pokazala je da vodi računa o svom izgledu i da je letnja forma dovedena do savršenstva.

Uz fotografiju je kratko napisala: "Kumstvo", uz emotikon crvenog srca i označila svoju kumu Jelenu, čime je pokazala koliko uživa u zajedničkim trenucima daleko od gradske vreve.

Objava je za kratko vreme prikupila brojne lajkove i komplimente, a pratioci nisu štedeli reči hvale na račun njenog izgleda, ističući da ima "liniju za poželeti" i da blista na letnjem odmoru.

Autor: D .T.