Isplivala Veljkova prepiska sa poznatom glumicom: Gde god da krenem sa Vericom, samo me sramoti! (FOTO)

Poznata modna kreatorka Verica Rakočević (78) godinama prkosi predrasudama, o čemu neretko priča javno. Ona se odlučila na još jedan nalet adrenalina, pa je sa mužem Veljkom Kuzmančevićem otišla na avanturu motorom, a jedan komentar zaintrigirao je mnoge na društvenim mrežama.

Ispod fotke Verice i Veljka kraj motora, glumica i emotivna partnerka Lazara Ristovskog, Anica Lazić, ostavila je komentar koji se dopao pratiocima.

- Volim što Vera i na motor ide u Chanel čarapama - napisala je Anica.

Vericu je ovaj komentar nasmejao, a nadovezao se i Veljko.

- Gde god krenem samo me sramoti - napisao je on u svom stilu.

Podsetimo, Verica je otvoreno govorila o njihovoj razlici u godinama.

- Razumela bih da Veljko hoce da ode od mene. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz razloga što čovek ima samo 38 godina, možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada. Kod nas ništa nije stereotip - rekla je tada za "Blic" i dodala:

- Ja sam možda po prvi put shvatila da voleti nekoga znači voleti koliko kvalitete toliko i mane osobe sa kojom živite.

Autor: D .T.