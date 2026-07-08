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SVE IM JE DAO, EVO SAD I DUŠU Mala Cana o prvom susretu sa ćerkama pokojnog Andrije Bajića: Pokušali su da mi uzmu papire, verovatno i njegovo telo

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Srbija Showbizz ||

Mala Cana teško se nosi sa gubitkom svog partnera pevača Andrije Bajića. Pevačica je u društvu dvoje najbližih prijatelja otišla po telo svog supruga.

Supruga pokojnog pevača otkrila je da se ne oseća dobro, te da nakon indetifikacije tela, čeka dalju proceduru.

Mala Cana je dugo plakala i gledala u jednu tačku dok je čakala da se prikupi sva potrebna dokumentacija. Nešto kasnije je ekipi Kurira otkrila da ipak nije zakazala sahranu i prokomentarisala susret sa ćerkama pokojnog supruga.

Foto: Srbija Showbizz

- Nisam zakazala sahranu. Kad to uradim, znaće se sve. Nisam videla ćerke. Ove papire su pokušale da mi uzmu, ali verovatno i telo. Moralo je sve da mi se vrati jer sam ja zakonski njegova žena. Ne želim da komentarišem, meni niko od njih nije rekao reč... Samo je njegov zet prišao i pitao moje prijatelje kako su - govorila je Cana i dodala:

- Sada mi ostaje da ga dostojanstveno sahranim. Voleo je Srbiju, muziku, ceo svet. Zbog svega toga i njegovog stvaralaštva, moram da uradim sve što mogu. Svi kažu da sam mu ja produžila život, neko bi na to rekao: "Hvala", a ja kažem: "Nisam ja, Bog je". Ćerkama je sve dao, evo sad im je i dušu dao. Nisam ni videla kada su prošle, pričala sam telefonom... Niko mi nije prišao.

Foto: Srbija Showbizz

Cana je nakon identifijacije tela pokojnog supruga otkrila kako je podnela proceduru.

- Ništa mu nisam rekla samo sam mu rekla da me čeka da ću da dođem i da ga volim. Ćerke su mu se pojavile i uzele su njegovu dokumentaciju, ali ne mogu ništa da urade jer ja imam veća prava kao supruga. Hoće da ga sahrane u Aleji velikana. Ja sam ga sad ljubila i njegove oči i sve sam mu ljubila i govorila da me čeka. Samo da me čeka i da ću ja da dođem bez obzira - govorila je Cana zavijena u crno.

Autor: D .T.

#Andrija Bajić

#Mala Cana

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