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Porodična fotka tik pred porođaj: Trudna Edita uživa sa majkom i sestrom Indi, sada je jasno u kakvom su odnosu

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Edita Aradinović uživa u trudničkim danima i sprema se za najlepši period svog života.

Do porođaja broji sitno, a na društvenim mrežama neretko se oglašava i objavljuje trenutke iz privatnog života.

Do porođaja broji sitno, a na društvenim mrežama neretko se oglašava i objavljuje trenutke iz privatnog života. Trudnica je objavila zajedničku fotografiju sa majkom, sestrom i ljubimcima i dokazala da su joj velika podrška i da je sve manje lepo iza njih. Edita je u opisu fotografije napisala:

- Moje 4 žene.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Edita se tokom drugog stanja upustila u izgradnju kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.

Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.

Foto: Instagram.com

O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam.

Autor: D. T.

#Edita Aradinović

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