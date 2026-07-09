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Neša Twins nakon 30 godina progovorio o karijeri i finansijama: Preprodavali smo automobile iz Švajcarske, tako je nastao treći album

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Dok mnogi i danas veruju da je grupa Twins do uspeha stigla zahvaljujući ulaganjem roditelja, Neša Twins u jednom podkastu odlučio je da stavi tačku na te spekulacije.

Na pitanje voditeljke u jednoj emisiji kako su gledali na prve honorare i na šta su ih trošili, Neša je bez ustručavanja priznao da su on i sestra Manuela odrastali u porodici koja im je pružila veliku podršku.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Mi smo deca koja su oduvek imala sve - započeo je Neša.

Potom je otkrio i detalj o kojem se godinama nagađalo.

- Roditelji su nam oduvek bili podrška. Iako su neki pričali: 'Lako je njima, mama i tata im sve finansiraju', jesu, finansirali su prva dva albuma, 1993. i 1995. To su bila dva pop-rok albuma. I nisu prošli - priznao je pevač.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Međutim, upravo tada usledio je potpuni preokret. Kako je ispričao, kada su shvatili da žele da nastave muzički put, odlučili su da sami zarade novac za sledeći projekat.

- Ali, 1997. Manuela i ja uvozili smo automobile iz Švajcarske za Srbiju, preprodavali ih i tako skupili novac, našim trudom. Tako je nastao treći album - otkrio je Neša.

Da podsetimo, Neša i njegova sestra Manuela rođeni su u Švajcarskoj, u porodici poreklom iz Republike Srpske. 

Gde je i šta radi Manuela?

Pre mnogo godina se povukla u javnosti i živi potpuno privatni život.

- Iskreno, danas živimo potpuno drugačiji život nego u vreme kada smo bili stalno prisutni u javnosti. Imamo svoju firmu i to nam je donelo jednu veliku slobodu, da sami organizujemo vreme i da mnogo više uživamo u životu i porodici - rekla je Manuela za Kurir svojevremeno.

Ona i njen suprug veliki su ljubitelji putovanja, a naročito krstarenja.

- Prethodnih godina smo gotovo pola godine provodili van Švajcarske, putujući po svetu. Velika pasija su nam krstarenja, pa su iza nas hiljade i hiljade nautičkih milja i mnogo prelepih destinacija koje smo obišli - otrkila je pevačica i dodala:

- Naravno, ne živimo skromno, ali smo oduvek cenili privatnost. Nikada nismo bili ljudi koji imaju potrebu da se hvale putovanjima, skupim restoranima ili automobilima po društvenim mrežama - rekla je Manuela.

Pevačica i njen suprug su dugo vodili borbu za potomstvo, a danas su ostvarni i na tom polju.

- Posle 13 godina borbe, u naš život došla je naša ćerka Dorotea i potpuno nam promenila prioritete, na najlepši mogući način - iskreno kaže pevačica.

Autor: pink.rs

#Neša Twins

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