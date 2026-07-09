Neša Twins nakon 30 godina progovorio o karijeri i finansijama: Preprodavali smo automobile iz Švajcarske, tako je nastao treći album

Dok mnogi i danas veruju da je grupa Twins do uspeha stigla zahvaljujući ulaganjem roditelja, Neša Twins u jednom podkastu odlučio je da stavi tačku na te spekulacije.

Na pitanje voditeljke u jednoj emisiji kako su gledali na prve honorare i na šta su ih trošili, Neša je bez ustručavanja priznao da su on i sestra Manuela odrastali u porodici koja im je pružila veliku podršku.

- Mi smo deca koja su oduvek imala sve - započeo je Neša.

Potom je otkrio i detalj o kojem se godinama nagađalo.

- Roditelji su nam oduvek bili podrška. Iako su neki pričali: 'Lako je njima, mama i tata im sve finansiraju', jesu, finansirali su prva dva albuma, 1993. i 1995. To su bila dva pop-rok albuma. I nisu prošli - priznao je pevač.

Međutim, upravo tada usledio je potpuni preokret. Kako je ispričao, kada su shvatili da žele da nastave muzički put, odlučili su da sami zarade novac za sledeći projekat.

- Ali, 1997. Manuela i ja uvozili smo automobile iz Švajcarske za Srbiju, preprodavali ih i tako skupili novac, našim trudom. Tako je nastao treći album - otkrio je Neša.

Da podsetimo, Neša i njegova sestra Manuela rođeni su u Švajcarskoj, u porodici poreklom iz Republike Srpske.

Gde je i šta radi Manuela?

Pre mnogo godina se povukla u javnosti i živi potpuno privatni život.

- Iskreno, danas živimo potpuno drugačiji život nego u vreme kada smo bili stalno prisutni u javnosti. Imamo svoju firmu i to nam je donelo jednu veliku slobodu, da sami organizujemo vreme i da mnogo više uživamo u životu i porodici - rekla je Manuela za Kurir svojevremeno.

Ona i njen suprug veliki su ljubitelji putovanja, a naročito krstarenja.

- Prethodnih godina smo gotovo pola godine provodili van Švajcarske, putujući po svetu. Velika pasija su nam krstarenja, pa su iza nas hiljade i hiljade nautičkih milja i mnogo prelepih destinacija koje smo obišli - otrkila je pevačica i dodala:

- Naravno, ne živimo skromno, ali smo oduvek cenili privatnost. Nikada nismo bili ljudi koji imaju potrebu da se hvale putovanjima, skupim restoranima ili automobilima po društvenim mrežama - rekla je Manuela.

Pevačica i njen suprug su dugo vodili borbu za potomstvo, a danas su ostvarni i na tom polju.

- Posle 13 godina borbe, u naš život došla je naša ćerka Dorotea i potpuno nam promenila prioritete, na najlepši mogući način - iskreno kaže pevačica.

Autor: pink.rs