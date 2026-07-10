OVO U ŽIVOTU NISAM VIDELA! Maja Nikolić ostala u šoku zbog prizora na letovanju u Grčkoj, sve je morala odmah da snimi (FOTO)

Pevačica Maja Nikolić trenutno uživa na zasluženom odmoru na Halkidikiju, ali ni slutila nije da će joj se odlazak na plažu pretvoriti u iskustvo koje će pamtiti do kraja života. Dok se opuštala na grčkom primorju, Maja je doživela potpuno nesvakidašnji susret.

Naime, nedaleko od obale, usred peska, pevačica je ugledala prizor koji ju je oduševio - morske kornjače koje su izmilile na plažu!

Oduševljena ovom scenom, Maja im je pažljivo prišla i počela da ih hrani, a koliko je bila dirnuta pokazala je snimkom koji je odmah podelila na svojim društvenim mrežama.

- Ovo u životu nisam videla! Ni u zoološkom vrtu! - poručila je ushićena pevačica, ne krijući svoje oduševljenje ovim divnim stvorenjima.

Njen Instagram profil se ubrzo usijao od komentara. Pratioci su bili jednako fascinirani i oduševljeni, a mnogi su posebno pohvalili pevačicu zbog njenog nežnog i brižnog odnosa prema životinjama.

Fanovi su se složili da su upravo ovakvi spontani susreti sa prirodom ono što letovanje čini magičnim.

Pored sunčanja i kupanja, Maji će ovaj neplanirani susret definitivno ostati urezan u sećanje kao jedan od najlepših utisaka sa ovogodišnjeg letovanja.

Autor: D. T.