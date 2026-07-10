AKTUELNO

Domaći

OVO U ŽIVOTU NISAM VIDELA! Maja Nikolić ostala u šoku zbog prizora na letovanju u Grčkoj, sve je morala odmah da snimi (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Maja Nikolić trenutno uživa na zasluženom odmoru na Halkidikiju, ali ni slutila nije da će joj se odlazak na plažu pretvoriti u iskustvo koje će pamtiti do kraja života. Dok se opuštala na grčkom primorju, Maja je doživela potpuno nesvakidašnji susret.

Naime, nedaleko od obale, usred peska, pevačica je ugledala prizor koji ju je oduševio - morske kornjače koje su izmilile na plažu!

Oduševljena ovom scenom, Maja im je pažljivo prišla i počela da ih hrani, a koliko je bila dirnuta pokazala je snimkom koji je odmah podelila na svojim društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

- Ovo u životu nisam videla! Ni u zoološkom vrtu! - poručila je ushićena pevačica, ne krijući svoje oduševljenje ovim divnim stvorenjima.

Njen Instagram profil se ubrzo usijao od komentara. Pratioci su bili jednako fascinirani i oduševljeni, a mnogi su posebno pohvalili pevačicu zbog njenog nežnog i brižnog odnosa prema životinjama.

Fanovi su se složili da su upravo ovakvi spontani susreti sa prirodom ono što letovanje čini magičnim.

Foto: Instagram.com

Pored sunčanja i kupanja, Maji će ovaj neplanirani susret definitivno ostati urezan u sećanje kao jedan od najlepših utisaka sa ovogodišnjeg letovanja.

Autor: D. T.

#Letovanje

#Maja Nikolić

#kornjače

POVEZANE VESTI

Domaći

POBEDIĆU JER SAM HRISTOV VOJNIK Maja Nikolić s nogom u gipsu kod Amidžića: Neću operaciju, odradiću makar ostala bez noge!

Domaći

Maja Nikolić završila u urgentnom centru: Zadobila ozbiljne povrede glave, evo šta se desilo

Domaći

Vrelo, vrelije, Maja Berović: Pevačica se skinula u kupaći, u prvom planu njeno zmijsko telo (FOTO)

Domaći

HAPŠENJE U CRKVI! Marina Visković bila na licu mesta kad je upala specijalna jedinica policije (VIDEO)

Domaći

UVERENA DA JOJ JE NAČINJENA NEPRAVDA! Maja Nikolić tvrdi da je pokradena: Provereno to znam, kupila sam 4.000 kartica i glasala...

Domaći

Ovo su deca, konkurencija mi je Marija Šerifović: Maja Nikolić o učesnicima na PZE, a onda iznenadila stavom o Desingerici