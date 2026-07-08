Desingerica šokirao Hrvate! Pogledajte šta je radio na nastupu, svi u publici izvadili telefone i počeli da VRIŠTE I SKANDIRAJU (VIDEO)

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama nakon nastupa u jednom klubu u Vodicama u Hrvatskoj.

Naime, tokom koncerta Desingerica je u jednom trenutku uzeo mašinicu za šišanje i pred publikom obrijao glavu jednom mladiću koji se nalazio u prvim redovima. Snimak ovog poteza ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Ovo nije prvi put da član žirija "Pinkovih zvezda" pravi ovakav performans na nastupu. Slična scena viđena je i krajem prošle godine u Našicama, kada je takođe usred koncerta obrijao jednog fana.

Desingerica je poslednjih godina postao jedan od najkontroverznijih izvođača na regionalnoj muzičkoj sceni, a njegovi nastupi često izazivaju oprečne reakcije. Pored šišanja publike, poznat je i po nesvakidašnjim performansima, poput mahanja čarapama, polivanja pivom, rendanjem sira i drugim potezima koji redovno završavaju na društvenim mrežama.

Autor: D .T.