Slavlje u domu Maje Berović: Čestitke stižu sa svih strana, obratio joj se i Aleksa Balašević!

Bitan dan za nju!

Za pevačicu Maju Berović danas je važan dan. Njoj je danas rođendan. Iako bi mnogi rekli da je na pragu četvrte decenije, ona je danas napunila 39 godina.

Ovim povodom na adresu pevačice stižu čestitke sa svih strana. Rođendaske želje uputili su joj rodbina, prijatelji i saradnici.

Čestitka povodom 39. rođendana nije izostala ni od producenta Alekse Balaševića, u čijem filmu "Megdan" se pojavila i Berovićeva.

- Srećan rođendan našoj pravoj zvezdi - napisao je sin pokojnog muzičara Đorđa Balaševića na Instagram storiju uz zajedničku fotografiju.

Autor: A. Nikolić