KRISTIJAN GOLUBOVIĆ NASRNUO NA TAKSISTU: Nastao haos nasred ulice, a razlog će vas šokirati

Kristijan Golubović tvrdi da je do incidenta sa taksistom došlo nakon što je vozač, prema njegovim rečima, pregazio stopalo devojci koja je bila sa njim.

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović tvrdi da je jednom je udario taksistu toliko jako da ga je onesvestio, a kasnije je zbog tog događaja na telu istetovirao bombu.

Od kako je počeo da snima za platformu Only Fans Kristijan svakodnevno privlači pažnju javnosti. Sa njim ispred kamere defiluju plavuše i crnke rasnih oblina, a pratioci na društvenim mrežama ne propuštaju nijednu njegovu objavu.

Mnogi su primetili da na telu ima brojne tetovaže, a Kristijan Golubović je objasnio kako su pojedine nastale i otkrio da je jedna inspirisana incidentom sa taksistom.

- Bombu sam istetovirao kad sam onesvestio taksistu iz šamara levom rukom. Pregazio je stopalo devojci koja je sa mnom pod ruku prelazila ulicu. Pukao sam mu šamar toliko jako da je izgubio svest. Kad je ustao počeo je da nabraja brojeve mislio je da ga je udarila "peglica". Pitao sam ga kako se oseća, a on je rekao "Kao da me je bomba ugrizla" i ja sutra odem kod tatu majstora i istetoviram bombu koja grize - ispričao je Golubović.

Tu se nije zaustavio, pa je otkrio i da je pištolj na leđima istetovirao samo da bi doskočio policiji.

- Čekala nas je policija mislila je da šurujemo i da radimo sa narkoticima, a mi smo u stidiju snimali rep pesmu. Izlazimo ja i tada moja žena Ivana i momci iz obezbedenja. Videli smo da je tu murija i da nas prate. Stali smo izašli da uriniramo, a oni su mislili da smo bacili narkotike i oružje. Tada sam im rekao da ću nositi utoku svaki dan i istetoviram pištolj. Dan danas kad me zaustave i pitaju jel imam nešto ja im kažem da imam bombu i pištolj. Oni sve pretresu, a ja im pokažem tetovaže - ispričao je Golubović.

Autor: M.K.