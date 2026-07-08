JEDVA SAM SE SASTAVILA! Kristina Spalević optužila Kristijana za psihičko maltretiranje, a sad se oglasila: Jedino se toga plašim...

Kristina Spalević otvoreno je govorila o izazovima sa kojima se susreće nakon raskida sa Kristijanom Golubovićem. Ona je priznala da je potražila i stručnu pomoć, a sada je otkrila da se najviše plaši da izgubi ponovo sebe.

Kristina je optužila Kristijana za psihičko nasilje i govorila je kako je zbog njegovih uvreda izgubila sopstvenu vrednost, a sada je podelila citat koji govori upravo o tome.

- Jedino čega se baš jako bojim u životu jeste da se opet ne izgubim. Jedva sam se sastavila - pisalo je u citatu koji je objavila.

Prijavila ga policiji

Podsetimo, Kristina je nekoliko puta prijavljivala Kristijana policiji, a za "Blic" je jednom prilikom govorila na tu temu.

- Davnih dana sam ja njega trebala i da prijavim i da ostavim, ali tu ima milion faktora kojima treba da se bave psihijatri i sa njim i sa mnom. Ja sam išla na psihoterapiju, on je mog terapeuta nazivao debilom. Oni to rade sistematski, žele da ti ogade sve i svakoga da bi tebi bilo neprijatno da uopšte kažeš da ideš. Ja sam ga molila mnogo puta da krene na terapije, pre svega kako bi obuzdao svoj temperament koji nije za život, ali nikada nije pristao.

- Danima ne spavam, non stop sam pod pritiskom. Imam svedoke da ujutru ne mogu da uđem u emisiju koliko se tresem i plačem jer sa svih mogućih strana pokušava da mi preti, uceni me, degradira me... On priča da je neka sarma razlog našeg rastanka, ne nije, on je uvredio naše dete i to jako. Opsovao ga je zato što mu je dete reklo da izađe napolje, ali ne po nagovoru. Ja sam se najviše na svetu ogrešila o njegovu bivšu ženu jer sam verovala kada mi je on govorio da ona nagovara dete neke stvari, ali mislim da sam joj spasila život. Sve što ja kažem to je potkovano dokazima i sve sam predala policiji.

Autor: M.K.