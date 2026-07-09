NE ODLAZI KAD SI NAJSLABIJI! Sloba Vasić nakon izlaska sa psihijatrije poslao snažnu poruku: Pokaži sebi koliko si jak

Pevač Sloba Vasić nedavno je prošao kroz težak period kada je zadržan u bolnici "Laza Lazarević" zbog agresivnog ponašanja na aerodromu. Njemu je u tim trenucima najveća podrška bila supruga Jelena, a sada se pevač oglasio snažnom porukom.

Sloba je na svom Instagramu podelio citat o izazovima i ljudima koji su prava podrška.

- Život ponekad zakuca oluja kad kad vidiš koliko ti znači dom. Ne da te slomi, nego da ti pokaže ko je zaista tu. Ko ćuti kad se treseš, ko ne odlazi kad te vidi najslabijeg. Zato ustani, ne zbog njih nego da pokažeš sebi koliko si jak - glasila je njegova objava.

O boravku na psihijatriji

Na nedavno pitanje kada je otišao na kliniku "Laza Lazarević" šta je osoblju rekao, Sloba je naveo:- Rekao sam kako se trenutno osećam, da se osećam vrlo loše u tom momentu i prosto da bih možda i želeo da ostanem, da "iskuliram nekoliko dana", da se odvojim od telefona i od javnosti.

- Hteo sam da imam vremena da razmislim o svemu, da razbistrim malo glavu i da nađem zajednički sa doktorima neko rešenje za to moje trenutno stanje - dodao je za "Blic" Vasić tom prilikom.

Autor: M.K.