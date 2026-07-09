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PREDIVNA MOJA! Ceca Ražnatović javno čestitala rođendan Maji Berović: Podelila zajedničku fotografiju

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Svetlana Ceca Ražnatović oglasila se povodom rođendana koleginice i prijateljice Maje Berović koja je danas napunila 39 godina. Ona joj je javno čestitala divan dan.

Ceca je na svom Instagram profilu podelila njihovu zajedničku fotografiju koja je nastala kada je Maja gostovala kod nje u emisiji.

- Srećan rođendan, predivna moja - napisala je ona uz emotikone srca.

Foto: Instagram.com

Maja Berović ljubav svog života pronašla kao tinejdžerka

Podsetimo, Maja je decenijama prisutna na estradi, a otkako se pojavila nikada nije menjala muškarce jer je njeno srce još u tinejdžerskim danima osvojio Alen Dragosav. Oni su danas u srećnom braku i imaju sina Lava, a o početku ljubavi je ovako pevačica govorila:

- Dolazio je na svaki moj nastup i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe - pričala je jednom prilikom pevačica.

Autor: M.K.

#Maja Berović

#Rođendan

#Svetlana Ceca Ražnatović

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