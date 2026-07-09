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EMOTIVAN TRENUTAK! Indi Aradinović proslavila rođendan, a u stanu ju je sačekalo prelepo iznenađenje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Indi Aradinović proslavila je rođendan uz iznenađenje u stanu, pokazujući tortu i poklone. Oduševila je fanove na Instagramu.

Pevačica Indira Indi Aradinović rođendan je proslavila sa malim zakašnjenjem, a tim povodom se oglasila na Instagramu. Ona je pokazala da ju je u stanu sačekalo iznenađenje, te je pozirala pored torte i poklona.

Naime, rođendan Indi Aradinović bio je 4. jula, ali pevačica je danas proslavila poseban dan, a mnogi i dalje ne veruju koliko je godina napunila. Ona je pozirala pored torte i kesa sa poklonima pored kojih se nalazio plišani meda, a svi su ostali u šoku kada su videla da je oduvala svećice sa brojem 40.

Foto: Instagram.com

"Hvala vam puno, volim vas", napisala je pevačica u opisu.

Inače, Indi se proslavila 2000. godina kada se pojavila sa hitom "Bato bre", a mnogi smatraju da danas izgleda skoro isto kao i na početku karijere.

Autor: M.K.

#Indi Aradinović

#Iznenađenje

#Rođendan

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