NJEGOVE ĆERKE ŽIVE ZA DAN DA ME IZBACE IZ KUĆE! Mala Cana očajna posle smrti Andrije Bajića: Potpisao je dokument koji nije on sastavio!

Pevačica Mala Cana juče je identifikovala telo supruga Andrije Bajića, koji je preminuo 7. jula u 89. godini u bolnici.

Ona je na VMA došla sa kumovima i poslednji put poljubila svog 41 godinu starijeg partnera. Kako je ispričala, danas bi trebalo da se znaju svi detalji sahrane, ali je i poručila da sa Andrijinim ćerkama, koje je dan pred njegovu smrt optužila za nasilje, nema o čemu da govori.

Ugovor o izdržavanju kamen spoticanja

Problem između njih je došlo oko imovine. Andrija i Cana su imali ugovor o izdržavanju, kako ona tvrdi, a njegove ćerke ne dozvoljavaju da njoj pripadne kuća, iako ona, kako kaže, to ne želi i tvrdi da je uvek govorila Andriji da nekretninu prepiše njima.

- Kad su njegove ćerke poslale to što su one sastavile oko podele imovine, on je rekao da moramo da idemo za Beograd kod notara. Pitala sam ga da li zna šta je napisano, otkud ja znam šta tamo piše, ja sam najviše brinula za njega, meni je bilo bitno da on bude pored mene. Taj ugovor sam prosledila advokatu, ne ja nego on da pitamo gde piše da on nema pravo čak ni na užitak te kuće. Sela sam i pričala s njim i rekla da to nije u redu. Rekao mi je da zna da nije u redu, ali šta da radi. Rekao mi je da idemo, ja sam rekla da neću i da mi obeća da će to regulisati, da ne dozvoli sebi da dođe u Beograd i da plače pored svoje kuće - kaže Cana i priseća se šta se dešavalo nakon toga:

- Sećam se pili smo kafu, mene se moj otac odrekao, bila sam beskućnik, ja mu kažem: "Ajde, da nazdravimo dva beskućnika", pitao me je zašto mu tako kažem. Rekla sam mu: "Pa šta, ti ovde izgubiš kuću, ja tamo izgubim kuću", ne kuću nego prebivalište. Kad je počela da čita on je samo ćutao i onda je pitao da li on može nešto da doda. Rekao je da bi dodao da ima prava dok je živ na užitak. Ovo govorim jer posedujem oba ugovora, ne pričam laž. One su skočile: "Šta, ti možeš da dođeš u kuću kad god hoćeš". Mi njih nismo gledali, a žena je rekla: "Gospodine, vi ste ovo sastavili". Ja sam se zgranula da je on to sastavio, jer on to nije sastavio. Njima je samo bilo do toga da uzmu kuću, ništa drugo.

Cana opet ponavlja da joj nije nikada bila namera da uzme kuću za sebe.

- Ispred crkve sam sedela s njegovom ćerkom i molila gde da potpišem. Bog svakome neka sudi. Mi nemamo šta da pričamo. Njegova najmlađa ćerka mi je jednog dana, kada me je napala, rekla da izađem iz kuhinje i da živi za dan da mi otvori vrata i da me izbaci. Rekla sam joj smireno: "Da li znaš šta si rekla?". Rekla sam joj da ona živi za dan kada će joj otac umreti, a da ću ja izaći iz kuće onog momenta kada Andrije ne bude bilo. Koliko je u bilo zlobe u svemu. Ostale su mi stvari tamo, da li su bacile ili ne, ne znam. Nisam ih kontaktirala, to će uraditi advokat i policija da bih mogla da uđem da uzmem svoje stvari - rekla je Mala Cana.

Drugu stranu priče nismo uspeli da čujemo, budući da Andrijine ćerke nisu odgovarale na poruke na društvenim mrežama.

Autor: D. T.