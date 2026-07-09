Mina Kostić razbila tabue o svom poreklu: Nemam ništa romsko u sebi

Pevačica Mina Kostić neretko govori o privatnom životu, a jednom prilikom je u podkastu Bokija 13 govorila i o svom poreklu.

Pevačica je pričala o svojoj porodici, te je progovorila o roditeljima i korenima.

- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.

- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.

- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.

- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.

- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.

- Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko - rekla je pevačica.

Lečila se na psihijatriji

Podsetimo, Mina Kostić nedavno je napustila zdravstvenu ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji svog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera i njenim bratom.

Kako su pisali mediji, oporavak je tekao u dobrom smeru, zbog čega su lekari doneli odluku da pevačica nastavak lečenja sprovede van bolničkih uslova. Mina Kostić je bolnicu napustila držaći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare.

Podsetimo, pevačici je u "Lazu Lazarević" dovela policija u policijskim kolima, zbog agresivnog ponašanja, a taj dan je dva puta odbila pomoć Hitne pomoći, koju su pozvale komšije. Prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena.

Autor: D. T.