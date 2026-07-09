Mala Cana očajna zbog smrti muža Andrije (89), a bila u vezi i sa pokojnim Borom Drljačom? Evo šta je priznala: Hteo je da mi kupi kuću

Pevačica Mala Cana prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu nakon što je preminuo njen suprug Andrija Bajić, koji je od nje bio stariji čak 41 godinu. Dok tuguje zbog velikog gubitka, domaći mediji danima pišu o haosu oko podele nasledstva, kao i o njenom sukobu sa ćerkama pokojnog supruga.

U jeku svih ovih dešavanja, mnogi su se prisetili i priča koje su godinama kružile estradom, a ticale su se njenog odnosa sa pokojnim pevačem Borom Drljačom. Spekulisalo se da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi, međutim, Mala Cana je nedavno, gostujući u emisiji "Amidži šou" na televiziji Pink, prvi put javno odgovorila na te navode.

Na pitanje Ognjena Amidžića da li je bila u vezi sa Borom Drljačom, pevačica je u početku bila kratka.

- Ne, ne, to ne želim da komentarišem - rekla je pevačica u emisiji Ognjena Amidžića, a potom ipak objasnila kakav je zapravo bio njihov odnos.

- Mi smo bili prijatelji, snimili smo duet koji je Andrija uradio, ima milionske preglede. Bora i ja smo bili kao... Ja sam mu bila kao dete. Trebalo je da idemo za Ameriku, rekao mi je: "Šta zaradimo, svoj novac i tvoj novac, kupujemo tebi kuću". To je bilo Borino poslednje, i pre nego što je preminuo da nas vidi, to mi je rekla njegova sestra - priznala je ona.

Njena ispovest tada je izazvala veliku pažnju javnosti, budući da su glasine o navodnoj romansi sa legendarnim pevačem godinama bile jedna od tema o kojima se govorilo na estradi.

Danas se, međutim, Mala Cana nalazi u potpuno drugačijoj životnoj situaciji. Posle smrti supruga Andrije Bajića suočava se sa velikim gubitkom, dok se istovremeno u javnosti sve glasnije spekuliše o porodičnim nesuglasicama i navodnom sporu oko njegove imovine. Kako će se čitava situacija dalje razvijati, ostaje da se vidi, ali nema sumnje da je pevačica trenutno u centru pažnje zbog događaja koji su obeležili njen privatni život.

Komemoracija sutra, sahrana - ne zna se

Andrija Bajić, legendarni pevač, preminuo je 7. jula u 89. godini. Kada i gde će biti sahranjen još uvek nije poznato, budući da njegova neutešna supruga Mala Cana i dalje čeka svu potrebnu dokumentaciju kako bi zakazala njegov ispraćaj na večni počinak, ukoliko to pre nje samostalno ne budu uradile njegove ćerke, sa kojima ratuje.

U međuvremenu, zakazana je komemoracija. Naime, komemoracija Andrije Bajića održaće se 10. jula u velikoj sali MTS dvorane u 14 časova. Ovaj čin je u organizaciji SEMUS-a.

Autor: D. T.