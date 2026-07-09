Jedem kao vepar, boli me kičma, rebra... Edita Aradinović zakukala pred porođaj: Skinula se, ovako izgleda u 9. mesecu

Popularna pevačica Edita Aradinović ušla je u deveti mesec trudnoće i sa nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će njena beba doći na svet. Tokom trudnoće vreme prekraćuje na društvenim mrežama, gde je vrlo aktivna i s pratiocima otvoreno deli detalje, osećanja i izazove kroz koje prolazi tokom blagoslovenog stanja.

Edita je na svom Instagram storiju podelila dve fotografije, pri čemu je na jednoj pozirala u donjem vešu, stavljajući u prvi plan svoj veliki trudnički stomak. Tom prilikom, pevačica je iskreno i duhovito otkrila sa kakvim se sve fizičkim tegobama suočava u završnici trudnoće.

Edita je otkrila i koliko ima kilograma.

- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80 kilograma i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Edita.

Gradi vilu van Beograda

Podsetimo, Edita Aradinović započela je veliki životni projekat – izgradnju luksuzne porodične kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom zahtevan period i proces koji će trajati godinu dana, pevačica ne krije uzbuđenje, ali ni smisao za humor tokom napornih priprema i sastanaka.

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem planira izgradnju, a prema objavama se pretpostavlja da će buduća vila imati i bazen.

Edita je već obišla lokaciju i održala važan sastanak sa arhitektom kako bi dogovorila sve detalje oko svog budućeg doma na ovoj atraktivnoj lokaciji nadomak Beograda.

O izazovima koji je tek čekaju, pevačica je otvoreno govorila svojim fanovima.

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam - napisala je ona.

Autor: D. T.