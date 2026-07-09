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Mala Cana laže o odnosu pokojnog Andrije sa ćerkama? Pevačica bila na svakom slavlju, fotke govore drugu priču

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

U centru pažnje javnosti ovih dana našle su se ćerke pokojnog Andrije Bajića, a Mala Cana tvrdi da su u jako lošim odnosima, iako porodične fotografije dokazuju suprotno.

Dok njegova udovica, 41 godinu mlađa pevačica Mala Cana, javno iznosi tvrdnje o psihičkom i fizičkom maltretiranju od strane njegovih naslednica, objave na društvenim mrežama bacaju potpuno drugačije svetlo na ovu porodičnu dramu.

Foto: Instagram.com

U centru pažnje javnosti ovih dana našle su se Jelena i Milica, Bajićeve ćerke, koje Cana direktno označava kao glavne aktere sukoba i nasilja koje se, prema njenim rečima, odvijalo čak i u bolničkim danima pokojnog pevača. Bajić ima i još jednu ćerku, Snežanu.

Na fotografijama koje je Bajić pre smrti objavio na svom Instagram profilu, a podelila ih je i Cana, vide se dve plavokose dame Snežana i Jelena u opuštenom, porodičnom ambijentu sa Andrijom. Iako Cana u svojim potresnim ispovestima tvrdi da su odnosi između nje, njenog supruga i njegovih ćerki bili ispunjeni pritiscima i netrpeljivošću, Instagram objave samog para govore suprotno.

Foto: Instagram.com

Andrija i Cana su delovali kao srećan par, ali i prihvaćen od strane ćerki, a porodični kadrovi u kojima su učestvovale i njegove ćerke ostavljaju utisak harmonije, a ne dugogodišnjeg sukoba o kojem Cana sada govori.

Poznato kada je komemoracija

Andrija Bajić, legendarni pevač, preminuo je 7. jula u 89. godini. Kada i gde će biti sahranjen još uvek nije poznato, budući da njegova neutešna supruga Mala Cana i dalje čeka svu potrebnu dokumentaciju kako bi zakazala njegov ispraćaj na večni počinak, ukoliko to pre nje samostalno ne budu uradile njegove ćerke, sa kojima ratuje.

Foto: TV Pink Printscreen

U međuvremenu, zakazana je komemoracija. Naime, komemoracija Andrije Bajića održaće se 10. jula u velikoj sali MTS dvorane u 14 časova. Ovaj čin je u organizaciji SEMUS-a.

Autor: D. T.

#Andrija Bajić

#Mala Cana

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