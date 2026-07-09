SVI DETALJI O NOVOJ VEZI JELENE VUČKOVIĆ: Znaju se više od 10 godina, a evo šta kaže o razvodu od nevernog bivšeg

Pevačica Jelena Vučković prošla je kroz težak životni period kada je saznala da ju je suprug varao posle 13 godina zajedničkog života. To je sada iza nje, jer je uspela da nastavi dalje i podigne glavu. Zbog toga, rešila je da otvori dušu i progovori o novoj ljubavi.

Svog trenutnog partnera upoznala je još 2013. godine, kada je njena karijera bila na samom vrhu. U tom periodu, Jelena nije slutila da će se kasnije njihovi putevi ukrstiti.

- Upoznala sam ga krajem 2013. godine... Odjednom dobijam poziv, kaže ima pesmu za mene, i da će mi se svideti. Ja u gomili poruka tad ipak odgovorim, svidi mi se pesma i dogovorimo se da se nađemo i popijemo kafu. I nikad se više nismo videli - iskreno je ispričala Jelena za Grand, te dodala da su, kroz godine koje su prolazile, njih dvoje održavali kontakt tako što joj je on svake godine čestitao rođendan i praznike.

Sve se promenilo kada je, nakon kraha braka, njen sadašnji ušetao u njen život.

- Posle toliko godina, taj čovek dolazi u moj život. Ja sam se razvela i uzela sam neki stan i u nekom momentu počela sam malo da izlazim. Što kažu, čovek počne da živi drugu mladost - iskrena je bila pevačica.

On je tada skoristio pravi trenutak i odlučio da joj pošalje poruku koja je sve promenila.

- Dobila sam jednu simpatičnu poruku od njega: "Jeco, 'ajde da popijemo tu kaficu" - prisetila se Jelena početka za pomenuti medij.

Težak period ostavila iza sebe

Jelena ne krije da je težak period sada iza nje i da je prebrodila sve.

- Hvala Bogu, sve je iza mene. Uopšte ne razmišljam o tome, ja brzo prebolim sve u životu. Kada je neko dobar sa mnom, dobar je. Onog trenutka kada prestane, nekako brzo to premostimo - objasnila je ćerka pevačice Goce Božinovske i zaključila:

- Prešaltam se, jednostavno takva sam.

Autor: M.K.