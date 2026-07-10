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Dženifer Lopez pomerilila nogu i pokazala previše u minijaturnoj haljini: Scena kao iz Niskih strasti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello ||

Latino zvezda Dženifer Lopez izazvala je pažnju na jednoj reviji, a zbog snimka na kojem joj je vidi donji veš nastao je haos na društvenim mrežama.

Iako su prošle decenije, svi se još uvek sećamo čuvene scene Šeron Stoun u "Niskim strastima", a čini se da je legendardna glumica dobila naslednicu.

Pojavila na Nedelji visoke mode u Parizu, birajući sjajnu, providnu haljinu uparenu sa ekscentričnim kaputom od perja.

Foto: Instagram.com

Ova kreacija posebno je pravljena za Dženifer, a sudeći po snimku koji je možda i najviralniji sa revije - zbog toga je možda i zašalila. Pošto su u pitanju rese i malo duži sako-haljina, Dženifer je bilo nezgodno da napravi bilo kakav pokret.

Upravo dok je sedela, i ne zanjući da je snima jedna kamera, pevačica je napravila kiks, te je ceo svet video njen donji veš. Snimak je postao viralan na društvenim mrežama.

https://www.instagram.com/reel/DaimU_QIuLf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Autor: M.K.

#Dženifer Lopez | Jennifer Lopez

#Haljina

#Niske strasti

#scena

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