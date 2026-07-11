U ŽIVOTU NISAM BILA UMORNIJA: Emina Jahović se slika u luks autu, izgleda kao avion! Evo šta kaže o radu po kući BEZ POMOĆI SPREMAČICE! (FOTO)

Pevačica Emina Jahović podelila je svoju novu fotografiju na društvenim mrežama. Na istoj je vidimo u luks automobilu, a roze izdanje odlično joj je pristajalo.

Dobila je mnoge komplimente od onih koji je prate na Instagramu, dok smo je na fotki videli sa puštenom kosom i većim minđušama.

Emina u petoj deceniji života, evidentno, izgleda nikad bolje.

"Koliko si samo lepa", "nestvarna žena", "sijaš", pisali su Emini.

"Za poštovanje su sve domaćice"

Emina je, podsetimo, nedavno pričala o radu po kući.

- Ne može se biti savršen. Mi smo se rodile sa jakom mašinom, mi smo generator, muškarac mora da nas prati. Mislim da smo mi mnogo jače. Muškarci se štite oklopom jačeg pola, kada bi se samo porodili... Biti domaćica je najteži posao na svetu. U vreme kovida sam se podsetila kako je to. Imam jednu ženu koja mi pomaže u kući, a kada je bio karantin, bila sam sama sa decom i to kuvanje, pranje, u životu nisam bila umornija. Domaćica se negde smatra ponižavajućim poslom, međutim, ti ceo život posvetiš mužu i porodici, nemaš momenat sebičluka. To je za poštovanje - rekla je tad Emina.

Autor: M.K.