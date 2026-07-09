BILA SAM U VIŠE DRŽAVA NEGO VEZA! Kija Kockar o emotivnom životu! I dalje krije verenika: Budući muž je 9.600 km daleko (FOTO)

Pobednica prve "Zadruge" Kija Kockar aktivna je na društvenim mrežama, a sad se na Instagramu osvrnula na svoj emotivni život.

Kija je istakla da njen broj partnera nije ogroman.

- Bila sam u više država nego veza - pohvalila se Kija Kockar na svom Instagram profilu.

Ona je nedavno na mrežama pokazala raskošan buket cveća koji ju je posebno dirnuo, a uz njega je stigla i emotivna poruka od njenog izabranika.Pažnju je posebno privukao tekst sa čestitke koja je bila uz cveće.

- Srećan rođendan, ljubavi moja. Voli te tvoj budući suprug - pisalo je u poruci.

Uz fotografiju ovog prelepog gesta, Kija se oglasila i otkrila koliko su zapravo udaljeni jedno od drugog u ovom trenutku:

- Ali hvala mom budućem suprugu udaljenom 9.600 kilometara.

Intimna prosidba na veliki praznik

Inače, poznato je da je misteriozni muškarac zaprosio Kiju tokom proslave Božića, njenog omiljenog praznika, i to pred njenim najbližim prijateljima dok su razmenjivali poklone.

Govoreći o tom čarobnom trenutku, Kija je izjavila:

- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam da! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam.

Autor: M.K.