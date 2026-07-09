ANGELINA U DONJEM VEŠU I ČIPKI, A NA GLAVI NOSI PERIKU! Skroz promenila imidž, a ovako priča o dečku: Ne volim svadbe i nisam fejk (FOTO)

Pevačica Anđela Vujović, poznatija kao Angelina, još jednom je pokazala zbog čega važi za jednu od najsmelijih devojaka na našoj estradnoj sceni, pojavivši se na promociji svojih novih pesama u vrelom izdanju.

Smela kombinacija providne čipke i veša u "nude" nijansi savršeno je istakla njene atribute, a celokupan utisak i drastičnu promenu imidža zaokružila je efektnom crvenom perikom, kojom je osvežila svoj izgled.

"Uzbuđena sam, uživam. Inspiracija za pesme mi je sasvim slučajno pala na pamet. Ili se zablokiram ili ide sve kod mene. To nisu jedine pesme koje će biti ovog leta. Možete videti mene kako se igram sa žanrom. Jako sam zadovoljna" - počela je Angelina, pa nam je otkrila kakva je kad je sama u četiri zida:

"Ista sam, ne umem da fejkujem, opuštena sam, otvorena i iskrena. Ja se lepo osećam kada se sredim, svaki dan sam sređena, ne nosim šminku u toku dana" - rekla je, pa progovorila o privatnom životu:

"Dečko je oduševljen, sve mu se sviđa, sve mu je super. Kad on ima zamerku, ja uvek teram po svom. Kada nešto znam da mene mnogo radi i da mi se sviđa, to mora tako da bude, a kada sam na pola i nisam sigurna, onda pitam bliske ljude za mišljenje. Joj nemoj svadbu, još sam mlada, to pričam već 10 godina. Nemam pojma, ne volim svadbe, meni je ceo taj koncept... ako budem pravila svadbu biće letnja i lagana varijanta" - rekla je pevačica, a o čemu je još pričala pogledajte u videu, koji se nalazi u okviru teksta.

"Želela sam da imam intimnu svadbu"

Podsetimo, Angelina je nedavno govorila o planovima za venčanje.

- U mojoj ljubavi je sve super, iskreno baš sam srećna. Želela sam da imam intimnu svadbu, ali iz dana u dan vidim da to nije izvodljivo. Uvek sam maštala plaža, ja bosa, neka lagana haljina, a ne volim venčanice, to mi deluje mučno, bitno mi je da bude lepa bela haljina, a ono fotografisanje, to nema šanse - rekla je Angelina za "Premijeru".

Autor: M.K.