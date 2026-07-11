LIDIJA VUKIĆEVIĆ U SEDMOJ DECENIJI GRMI U HELANKAMA: U prvom planu ravan stomak i uzak struk, a zbog njenih izvajanih nogu svima pale vilice (FOTO)

Glumica Lidija Vukićević (63) još jednom je opravdala titulu jedne od najzgodnijih dama sa naših prostora, podelivši na svom Instagram profilu provokativne storije koji su raspametili javnost.

Naime, ona je pozirala ispred ogledala u vatreno narandžastim helankama sa visokim strukom i crnom krop-topu, koji su u prvi plan istakli njen ravan stomak, uzak struk i neverovatno izvajane noge.

Celu kombinaciju glumica je upotpunila modernim patikama i crnim naočarima za sunce, pokazujući svoju zavidnu figuru iz svih uglova bez ijedne mane.Ove objave su odmah pokrenule lavinu komentara i pohvala, jer glumica u sedmoj deceniji života izgleda toliko dobro da bi na izgledu mogle da joj pozavide i duplo mlađe devojke.

"Godinama ne jedem meso"

Glumica je otkrila da je iz svoje ishrane potpuno izbacila meso, kao i slatkiše.

- Godinama ne jedem meso i na taj način izbegavam unos loših masti. Umesto toga, obožavam ribu i uglavnom se hranim povrćem i voćem. Ne volim slatkiše i potpuno ih izbegavam. Već dugo ne konzumiram gluten, a kada sam vadila krv, lekari su potvrdili da je to odlična odluka. Pijem mnogo tečnosti, a tokom života sam popila najviše pet litara gaziranih pića. Najčešće pijem vodu i limunadu ili ceđenu pomorandžu. Alkohol nikada nisam pila. Ne prija mi miris. Alkohol uništava organizam, ali i našu spoljašnjost - tvrdi Lidija Vukićević i priznaje da ne doručkuje redovno.

- Možda će neko reći da to nije dobro, ali doručak često preskačem. Ponekad pojedem čia semenke i voće. Sledeći obrok mi je tek oko 16 ili 17 časova, a večeram veoma retko. Navikla sam da jedem malo – čim pojedem više, ne osećam se dobro, objašnjava glumica.

Autor: M.K.