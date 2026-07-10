Ko je bio Andrija Bajić? Sa bratom Tomislavom je ostavio neizbrisiv trag u narodnoj muzici, na vrhuncu slave UDBA IH JE ZABRANILA, evo i zašto!

Čuveni pevač preminuo je nakon moždanog udara na Vojnomedicinskoj akademiji u 89. godini. Iza sebe je ostavio neutešnu udovicu, ali i bezbroj vanvremenskih hitova.

Andrija Bajić, pevač, kompozitor i tekstopisac, član čuvene grupe Braća Bajić, preminuo je 7. jula od posledica moždanog udara. On se lečio na Vojnomedicinskoj akademiji, gde je i premenuo, a iza njega je ostala supruga, pevačica Mala Cana, ćerke iz prvog braka, kao i mnošvo pesama koje će živeti decenijama.

Bajić je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj narodnoj muzici, stvarajući zajedno sa rođenim bratom Tomislavom neke od najpoznatijih pesama i kola koja se danas smatraju delom narodnog nasleđa.

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se i danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih... Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 long plej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao.

Po povratku sa gostovanja u Americi, na vrhuncu njihove karijere, UDBA je izdala pismeni dopis – zabranu, svim zvaničnim radio i TV stanicama svim Domovima kulture i bioskopskim salama u svim Republikama tadašnje Jugoslavije da se Braći Bajić zabranjuje nastupanje, kao i javno emitovanje njihovih pesama.

- Primera radi, kad se pojaviše prvi čupavci u muzici, mi zapevasmo: "Aoj curo, aoj zrela kruško, a kad priđem vidim da je muško." Kad se namnožiše činovnici u Titovo doba, mi zapevasmo: "Jaoj ljudi, ne možemo više, jedan radi a petoro piše." A kad u Srbiji početkom devedesetih uđoše majke u skupštinu da izvlače sinove iz vojske, Toma i ja smo snimili pesmu: "Oj, Srbijo, mila mati, na niske si spala grane, nećeš valjda dočekati da te žene brane" - pričao je Andrija.

Šaljive pesme i parodije donele su Bajićima ogromnu popularnost i probleme. S jedne strane stekli su epitet baštinika iskonskog srpstva, s druge strane bili su na udaru zabrana i sankcija.

Autor: R.L.