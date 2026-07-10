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Ana Nikolić ponovo napravila POMETNJU! Snimala se u opuštenom izdanju, haljina se pomerila, pa ISPALE GOLE GRUDI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ona je poznata po veoma slobodnim izdanjima, te često svojim postupcima ume da iznenadi, šokira i izazove buru komentara i reakcija.

Ana Nikolić uspela je ponovo da šokira sve svoje pratioce na Instagramu, novim snimkom koji je objavila.

Foto: Instagram.com

Naime, Ana je isprobavala novu haljinu, za neki od narednih nastupa. Tom prilikom, bila je vrlo raspoložena, razigrana i raspavena, a haljina je "pobegla" u neočekivanom smeru.

Dok je Nikolićeva plesala, gornji deo haljine je odlepršao, pa joj potpuno pokazao gole grudi. Snimak je vrlo brzo postao viralan, a komentari su se nizali jedan za drugim.

I dok su jedni bili oduševljeni njenim samopouzdanjem, i linijom koju je dovela do savršenstva, drugi su pak tvrdili da je ovo ipak previše, te da joj ovakvo degutantno ponašanje ne priliči.

Podsetimo, Ana je uspela u potpunosti da izgladi odnose sa svojim bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom, sa kojim ima ćerku Taru, te je nedavno objavila njihovu zajedničku fotografiju, te mu čestitala rođendan. Takođe je pozitivno reagovala i na njegovu promenu stajlinga, te je lajkovala sve fotografije na kojima je Rasta bez dredova, u elegantnom izdanju.

Autor: R.L.

#Ana Nikolić

#Dekolte

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