MNOGE STVARI KOJE DOTAKNEM JA UNIŠTIM! Desingerica otkrio kako je došao do ideje da publiku udara patikom u glavu, pa javno priznao: Ne zanimaju me tuđi komentari

Dragomir Despić bez dlake na jeziku govorio je o svojoj karijeri i čudnim stvarima koje voli, a razlikuju ga od drugih.

Desingerica je govorio o svom stvaralaštvu, učestvovanju u Pinkovim zvezdama, ali i njegovom stavu o muzici i karijeri.U samom početku govorio je o muzičkom takmičenju i načinu saradnje sa kandidatima.

"Ja sam dosta prizeman"

- Taj projekat ne može da bude uspešniji, a i takva je ekipa da ne može da bude drugačije. Samouveren sam u to što radim i dosta sam dobro savetovao kandidate. Voleo bih da ljudi čuju i njihovu stranu, da ispričaju kako smo radili i sarađivali. Ja sa svakim i u životu imam normalnu komunikaciju, dosta sam prizeman i u razgovoru i ponašanju - govorio je i dodao:

- Pokušavao sam ih kroz emisiju da ih spremim za život dalji i karijeru. Kako će oni na bini, a tako i kasnije da podnesu nepravdu, loše komentare, naslove, situacije...

"Tuđi komentari me ne zanimaju"

Despić je otkrio da ne prati analitiku i komentare svojih pesama, te je otkrio šta mu je prioritet.

- Mene analitika ne interesuje. Znaš kako, ja izbacim pesmu, pogledam prvi ili drugi dan kad vidim da je na prvom mestu i posle ne gledam. Drugo me ne zanima, zašto bi to pratio, ako to ima rezultat i sluša se. Ne želim da mi sve to ruši vizije i moju auru. Mene ni tuđa mišljenja ne zanimaju, ne čitam komentare. Zašto bih čitao to uopšte? Šta mi to donosi? - otkrio je reper.

"To je jedan kolektivni delirijum"

Dragomir je postao postao poznat po kontroverznim nastupima, te je otkrio i kako je došao na ideju da prvi put "udari" nekog iz publike patikom u glavu.

- U Budvi u teatru se to prvi put to. Nastupao sam u nekim japankama koje su krenule da pucaju, a neki dečko se peo i skakao pa sam krenuo da ga šijem u glavu. Meni se to dopalo i nastavio sam i posle. To je jedan delirijum tamo i sve će ti publika dati, i tek sutra ćeš da shvatiš i budeš svestan. Ništa to nije lično, to je jedna hipnoza. To ne može da se priča, to mora da se doživi. Mnogi koji to nisu razumeli i nije im se to dopalo, kada su došli i videli, isto su mi to rekli - rekao je reper i dodao:

- Ne znam, to se tako rodiš. To je neka energija, neko ludilo, ne umem da objasnim.Valjda sam zato i drugačiji, mnogi su to pokušavali ali nije im išlo. Da sad moram sedeći to da radim ili sa nekim stalkom, to ne bih znao... Ja sam oduvek voleo čudne stvari. Mnoge stvari koje dotaknem i uništim, ali ja volim to tako. Isečem krov na običnom automobilu pa ga vozim kao kabriolet. Zarađivanje novca mi je donelo da mogu sve svoje ludosti da ispunim i dam sebi na maštu...

Autor: Pink.rs