SLOMLJENA OD TUGE I BOLA! Mala Cana se guši u suzama na komemoraciji, ljubi Andrijinu sliku: Hvala ti što si me beskrajno voleo, što si mi držao ruku kad niko nije! Njene reči cepaju srce (FOTO+VIDEO)

Mala Cana neutešna na komemoraciji!

Pevač Andrija Bajić umro je 7. jula u 89. godini nakon dva meseca bolničkog lečenje usled moždanog udara koji je doživeo. On je imao i infekciju i propratne probleme, a uprkos naporima lekara, pevač je preminuo na VMA. Danas se u MTS dvorani održava komemoracija Andriji, a među prvima je stigla njegova udovica Mala Cana. Njegova supruga, Mala Cana potvrdila je i kroz suze izgovorila je samo kratko.

Ona je prišla Andrijinoj slici i počela da se guši u suzama.

- Živote moj, moram da budem dostojanstvena... Daj mi snage da izdržim sve, samo da izdržim... Ti si moja snaga, moje sve, moram da izdržim kad dođu tvoji prijatelji i tvoje kolege... Živote moj... Milo moje... Srce moje, sudbino moja, nikad te nežu prežaliti... Samo mi daj snage da izdržim, srećo moja... Kako mi se smeješ, vidi... Kupila sam ti kravatu, košulju... Tvoja ženica je vodila računa o svemu, sunce moje milo... Hvala ti za život koji si mi pružio najlepši otkad sam se rodila. Hvala ti što si me beskrajno voleo, što si mi držao ruku kad niko nije... Živeli smo skromno i srećno - govorila je Cana nad slikom svog pokojnog muža.

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Autor: T. M.