SKANDAL NA KOMEMORACIJI! Ćerke Andrije Bajića nisu htele ni da se pozdrave s Malom Canom, ona neće ni da ih pogleda: Samo Bog sve vidi! (FOTO+VIDEO)

Neprijatne scene!

Pevač Andrija Bajić umro je u 89. godini na VMA, a danas se u MTS dvorani održava komemoracija u njegovu čast. Andrija Bajić iza sebe je ostavio tri ćerke i neutešnu suprugu Malu Canu koja je vest o smrti teško podnela.

Ćerke Andrije Bajića stigle su na komemoraciju u crnini vidno utučene. One su došle sa Andrijinim unucima koji su sve vreme bili uz majke.

Pre njih je stigla Mala Cana koju su pridržavali da ne padne, a kada je ušla u dvoranu ljubila je i mazila sliku pokojnog supruga.

Mala Cana najpre je negovala zbog slika koje su bile na platnu, a onda se sve vreme tresla i pričala sama sa sobom:

- Samo Bog sve vidi - ponavljala je ona gušeći se u suzama.

U jednom momentu u dvoranu su došle do prvog reda Andrijine ćerke koje su sele malo dalje od Cane, a nisu želele ni da je pozdrave. Mala Cana nije htela ni da ih pogleda, već je nastavila da se trese, plače i da priča sa sobom.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Njegova udovica, pevačica Mala Cana, otkrila nam je kakav je haos jednom prilikom nastao kod notarke sa njegovim ćerkama, sa kojima ona nije u dobrim odnosima.

Vikendica van Beograda bila im je kamen spoticanja.

- On ima tu vikendicu koja se vodi na njega. On je hteo da je prepiše na mene, a ja sam mu rekla: "Dok si ti živ i dok ti dišeš, to je tvoja kuća na tvoje ime, tvoje prezime". Čak sam uspela da prebacim i račune na njegovo ime i prezime, da sve stiže tu. On je njima dao tamo kuću za koju su one napisale podelu. Isto posedujem kao dokaz. On je bio uveče uznemiren jako i rekao: "Idemo za Beograd, da rešimo to". Pitala sam ga: "Jesi ti video šta potpisuješ?". On je rekao: "Ne. Sad ću da im tražim". Međutim, mi smo dobili ugovor koji je sastavljen gde on nije imao čak ni pravo užitka. Kada smo otišli kod notara, bile su dve ćerke, starija i mlađa. Srednja je bila na moru. I počeli su da čitaju. Ja sam mu samo jedno rekla: "Andrija, ja ću potpisati sve, ali da li ti znaš šta znači nemati pravo užitka? Jesi ti to tražio?". On je ćutao, gledao me... - rekla je prvo Mala Cana.

- On je meni onda rekao: "Ja ne znam šta ću da radim. Ja ne znam više kome da idem". Onda je u jednom momentu rekao: "Meni dođe da odem da se obesim u garažu". Ja kažem: "Jesi ti normalan? Šta pričaš, priseban čovek? Zašto da se besiš, zbog koga?". "Molim te", kaže, "potpiši, molim te, potpiši". On je mene molio da potpišem, pošto sam ja kao supruga isto imala pravo užitka. Rekla sam da ću potpisati, ali i istakla da zna kad bude to potpisao da više nema nekakve veze sa tim, da može da bude samo gost, ta kuća se više ne vodi na tebe. Znači, vodiće se na njih. I kad smo seli kod notara i kad je pročitala notarka sve to, on je rekao: "Ja imam nešto da dodam. Da li možete samo da upišete da imam pravo užitka?". One su skočile i rekle: "Štaaa?". Počele da se deru: "Ona te nagovorila!". Ja sam za sve bila kriva. To se dodalo i odštampalo. One su bile uznemirene i ljute zbog toga što je on tražio pravo užitka. Ta notarka je rekla: "Gospođo, svaka vam čast na ovome", a njemu je rekla da želi lep i dug život - istakla je pevačica za "Blic".

Autor: Pink.rs