DOŠLA U PRATNJI OBEZBEĐENJA! Mala Cana nakon komemoracije otvorila dušu: Zbog dece me je molio da ne uzmem prezime Bajić, znam razlog (FOTO+VIDEO)

Pevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, slomila se nakon komemoracije Andriji Bajiću, njenom suprugu. Ona je otkrila da će Andrija biti sahranjen u Aleji.

Mala Cana je istakla da nema podršku od svoje porodice i da je nikada nije imala.

- Majka mi se javila, htela je da dođe ali nije mogla, nije bila dobro zdravstveno. Nije imao ko da je doveze, niko me nije zvao od porodice. Ni otac ni sestra. Ne boli me to, to je moj život. Tako živim godinama. Nikad ja ne znam ništa, svako ima nešto da kaže, samo sam ja ćutala. Želim da se držim dostojanstveno. Nisam videla ko je sve sedeo u prvom redu, njegove ćerke mi se nisu javile. Njima otac nije oprostio - rekla je ona na samom početku.

Andrija Bajić će biti sahranjen u Aleji

- Lično sam se zahvalila predsedniku i svima koji su mi pomogli, direktoru SOKOJ-a, da ne zaboravim. Svima koji su urgirali da se sahrani u Aleji, hvala im. Borila sam se jako, i kad su mi ponestale snage i kad sam videla da gubim, htela sam da ga ispratim dostojanstveno. Došla sam u pratnji obezbeđenja, nisam ih ja angažovala, to su mi obezbedili, oni su divni i kulturni, dali su mi snage da ništa ne kažem. To što mi je zasmetalo na fotografijama, sve je to u redu. Ja nisam pitana ni za šta, ali postoje naše slike, mi smo 15 godina živeli zajedno, nismo se odvajali. Nisam rekla da budu samo naše slike, imali smo i mi priču i šalu, mogla sam i ja da prosledim video, pa da puste. Želim da se smirim i da sve ovo prođe i da svog supruga dostojanstveno ispratim, ne zanima me niko. Ja samo hoću da odem po stoje stvari i da više nikada ne uđem u tu kuću - rekla je Cana.

O moždanom udaru

Pevačica je ranije imala moždani udar, a kako kaže, nije se lečila.

- Da, istina je, nisam mogla da nastavim svoje lečenje tada, jer sam se tada posvetila Andriji i njegovom zdravlju. On mi je govorio da idem kod lekara, ja sam se trudila. Ja sam sve, do dan danas ostala na nogama.

"Znam koliko je bio stariji od mene"

- Ja znam za koga sam se udala, koliko je on stariji od mene, ali vera u meni i znam da će se dokazati da je on mogao da živi i da je imao života u sebi. Još uvek se ne zna kada je sahrana, samo znam da će biti u Aleji. Potvrđeno mi je. Javiće mi kada da dođem da ga prebacim.

Mala Cana je otkrila zbog čega nije nosila njegovo prezime

- Zbog dece me je molio da ne uzmem prezime Bajić, znam razlog. One su meni to rekle, on je znao da sve može da radi samo ne sme da se ženi, ja sam prihvatila to, značilo mi je samo da mi budemo srećni. Pre nego što je otišao u bolnicu rekao mi je da sam ja prihvatila da nemam decu i da ću ostati bez dece. Rekao mi je da je napravio grešku kada mi je rekao da ne uzmem njegovo prezime. Ja sam to jako brzo sredila - rekla je ona i nastavila:

- On je mene voleo, nikad mu u životu rekla ni za jednu ćerku lošu reč. Ja sam samo rekla da posedujem stvari kao dokaze. Obećala sam mu da nikada neću ništa reći. Kad je bio neki problem, ja sam prelazila preko toga. On nikada nije hteo da ide iz vikendice, terala sam ga da bude sa decom, nije hteo - kazala je Mala Cana.

Autor: T. M.