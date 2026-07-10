Era Ojdanić održao potresan govor na komemoraciji, ĆERKE ANDRIJE BAJIĆA SVE VREME PLAKALE: Bio si veliki domaćin, otac, najveći deda... (FOTO+VIDEO)

Era Ojdanić održao je potresan govor na komemoraciji Andriji Bajiću u MTS dvorani. Za vreme njegovog govora, sve tri ćerke u prvom redu su plakale.

Era se oprostio od prijatelja i ispričao anegdotu sa turneje, koju će kako kaže, pamtiti zauvek.

- Draga familijo i prijatelji, drage kolege, sve što bih imao da kažem suvišno bi bilo. Veliki umetnik, veliko srce, domaćin, veliki otac, najveći deda. Mnoge koncerte, putovanja, lepih trenutaka samo proveli zajedno... Samo da vam kažem jedan trenutak šta se dogodilo u Australiji, na turneji. Kada smo trebali da idemo kući, svi pasoši i sve je bilo u neseseru kod njega. Krenuli smo za Jugoslaviju, imali smo let oko osam sati uveče. Andrija je ušao u prodavnicu od 300 kvadrata. Hteo je da kupi neke kasete koje nije imao kod kuće, kupio je, i onaj njegov neseser spusti. Ja kao đavo od čoveka, privučem se i ukradem i sakrijem se i gledam reakciju. Kad se okrenuo i video da nema nesesera, podigao je glavu i rekao da se radnja zaključa. Kad sam video da on počinje da briše znoj ja sam izašao. On je hteo da me ubije. To, kad budem umirao, setiću se tog trenutka. U to ime, u svoje lično ime i ime svih vas, neka mu je večna slava - rekao je Era Ojdanić.

Ćerke u suzama

Andrija Bajić iza sebe je ostavio tri ćerke i neutešnu suprugu Malu Canu koja je vest o smrti teško podnela.

Ćerke Andrije Bajića stigle su na komemoraciju u crnini vidno utučene. One su došle sa Andrijinim unucima koji su sve vreme bili uz majke.

Cana se slomila na komemoraciji

Mala Cana se potpuno slomila nad slikom Andrije Bajića, gde je održala potresan govor.

- Znao si da sam sama, da nemam nikoga. Štitio si me i čuvao od svih, hvala ti na tome. Branio si me od svih. Bio si ponosan na mene, govorio si: "Moja lepa ženica", oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu, Andrija. Ne mogu da uđem, kod kume sam moje. Oni me čuvaju i paze. Mogli smo još, nije ti bilo vreme. Uradila sam sve da budeš sahranjen u Aleji, da mogu da dođem da plačem, da niko ne može da mi zabrani da dođem da te oplakujem, srećo moja. Moram da budem jaka kad dođu ljudi. Ti si moj život, znaš to. Sve sam učinila što sam mogla za tebe, kao i ti za mene. Ne mogu dušu. Brzo ću ja tebi. Znam da bi rekao da to ne govorim, živote moj. Mili moj. Dolazila sam svaki dan na VMA, bila sam pored tebe, znao si. Nisi mogao da izdržiš. živote moj. Sunce moje lepo, koliko sam ponosna što sam tvoja supruga. Iskreno si me voleo. Niko ne može to da nam uzme. Dolaziću ti, kao što sam ti dolazila u bolnicu, svaki dan - rekla je Mala Cana.

Autor: M.K.