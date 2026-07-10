Darku Laziću danas srećan, ali i tužan dan: Folker i Ana Sević slave ćerki Loreni rođendan, a nakon čestitki usledila BOLNA OBJAVA (FOTO)

Na današnji dan pre tačno 12 godina, porodica pevača Darka Lazića postala je bogatija za još jednog člana kada je na svet stigla njegova ćerka Lorena, koju je dobio tokom braka sa koleginicom Anom Sević.

Tim povodom, Darko Lazić se oglasio na svom Instagram profilu kako bi javno obeležio ovaj važan datum, ali je u njegovoj objavi, pored neizmerne sreće, provejavala i nota tuge. Deljenjem emotivne zajedničke fotografije i dirljivih reči, Darko je pokazao koliko mu naslednica znači, dok su se u komentarima nizale čestitike njegovih pratilaca.

- Srećan rođendan ljubavi tatina, da mi budeš uvek vesela i nasmejana. Živa bila - poručio joj je Darko uz emodži srca i pesmu "Porodica".

Odmah nakon toga, on otkrio da je 10. jul poseban datum iz još jedno razloga. Na taj dan bio je rođen njegov otac, Milan.

- Srećan rođendan, matori moj - napisao je pevač uz snimak svog oca koji svira harmoniku.

Podsetimo, Milan Lazić preminuo je 13. decembra 2020. godine u bolnici, nakon što je danima vodio borbu za život. Do njegove smrti došlo je usled teških komplikacija koje su nastupile nakon operacije smanjenja želuca. Sahranjen je 15. decembra 2020. godine na groblju u Brestaču.

Ana Sević o Darku Laziću: "Daj Bože da se svi tako slažu"

Inače, ponosna mama ima troje dece – najstariju ćerku Lorenu dobila je iz braka sa pevačem Darkom Lazićem, dok je Senu i Simona dobila sa sadašnjim suprugom Danielom Nedeljkovićem. Nekadašnja pevačica Ana Sević bila je na venčanju bivšeg supruga, folkera Darka Lazića i još tada govorila o njihovom odnosu.

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem Danijelom, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona.

Autor: Nikola Žugić