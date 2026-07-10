Gotovi radovi na luks vili Tee Tairović u Crnoj Gori: Dve godine čekala da sve bude završeno, tim dizajnera sve oprema

Radovi na kući regionalne muzičke zvezde Tee Tairović u Crnoj Gori su, kako prenose domaći mediji, završeni, a ovu nekretninu je pazarila pre nekoliko godina, a dve godine je čekala da se radovi završe.

Kako prenose mediji, posle dve godine konačno su završeni radovi na nekretnini koju je regionalna muzička zvezda Tea Tairović kupila u Crnoj Gori, a koju su ekipe sedmih sila posetile prošlog leta kada su još uvek radovi bili u toku. Iako je pevačica mislila da će ranije moći da uživa u svojoj vili pored mora, radovi su se otegli, ali je očigledno vredelo jer su ispunjeni svi njeni zahtevi.

- Tea je angažovala tim dizajnera koji upravo završavaju opremanje luksuzne nekretnine, a već za nekoliko dana pevačica će se useliti u nju sa suprugom. Budući da Tea i ove godine ima veliki broj nastupa širom Jadranskog primorija, ona će sve vreme boraviti dole do septembra meseca kako bi olakšala svoj život i smanjila putovanja na minimum - kaže izvor za "Blic" upućen u sve što se događa sa ovom nekretninom.

Tea je prošle godine odsedala u hotelima kada je nastupala po primorju, ali će ove godine situacija očigledno biti drugačija.

Majka brinula o radovima

Tea nam je prošle godine rekla da se radovima oko kuće i nekim formalnostima oko gradnje brinula njena majka jer ona nije imala vremena. Vila pevačica ima tri sprata i bele je boje.

- Nije još gotova kuća. O tome više moja majka vodi računa nego ja, ja sam malo zaboravna, po tom pitanju - rekla je Tea nedavno za "Blic".

Kako se šuškalo Tea je tražila da vila ima terasu prostranu i da bude pod video-nadzorom zbog bezbednosti. Sve je to našla, a kako se pisalo stan je platila vrtoglavih 430.000 evra . Inače, Tea Tairović je sav zarađeni novac od nastupa i koncerata uložila u nekretnine, te sada, osim kuće u Novom Sadu, poseduje stan u Beogradu od 300.000 evra, ali i nekretninu Crnoj Gori koji vredi oko 430.000 evra.

- Tea nije rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što joj je posao doneo. Vredno je radila na karijeri i ulagala mnogo novca u pesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Godinama je pričala da joj je velika želja da ima stanove u Beogradu u Crnoj Gori, pored Novog Sada u kojem je odrasla. Sada joj se ta želja ispunila, ona je pored muzike ulagala u nekretnine, ispričao je naš izvor.

Autor: Nikola Žugić