Ležao je sa oba moja roditelja... Dino Bešlić rasplakao sve: Pozvao da pomognu, Nikolina Kovač reagovala (FOTO)

Sin legendarnog pevača Halida Bešlića, Dino Bešlić, dirnuo je brojne pratioce emotivnom objavom na društvenim mrežama, kada je pozvao ljude da pomognu mladiću koji vodi tešku borbu sa opakom bolešću.

Dino je na svom Instagram profilu podelio apel za pomoć, otkrivši da je mladić sa kojim su njegovi roditelji Halid Bešlić i Sejda delili bolničke dane na onkologiji danas ponovo suočen sa velikim izazovima.

Kako je naveo, on je boravio na odeljenju onkologije sa njegovim roditeljima, zbog čega je ova priča za njega posebno emotivna.

- Dragi prijatelji, ovaj momak je ležao sa oba moja roditelja na Onkologiji i zamolio bih svakoga koliko ko može da uplati. Instrukcije za uplate imate tu. Hvala - poručio je Dino uz objavu podataka za donacije, pozivajući svoje pratioce da se uključe i pruže podršku.

Njegov apel brzo se proširio društvenim mrežama, a među onima koji su odlučili da pomognu širenju ove važne poruke našla se i pevačica Nikolina Kovač.

Ona je na svom Instagram storiju podelila Dinovu objavu, pozivajući i svoje pratioce da učine humano delo i pomognu mladiću u nastavku lečenja. Poznato je da Nikolina Kovač izuzetno poštuje Halida Bešlića, sa kojim je tokom godina sarađivala i o kojem je u više navrata govorila biranim rečima, pa nije iznenadilo što je bez razmišljanja pružila podršku i njegovom sinu u ovoj humanoj akciji.

Autor: Nikola Žugić