AKTUELNO

Domaći

Ležao je sa oba moja roditelja... Dino Bešlić rasplakao sve: Pozvao da pomognu, Nikolina Kovač reagovala (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Facebook.com, Instagram.com ||

Sin legendarnog pevača Halida Bešlića, Dino Bešlić, dirnuo je brojne pratioce emotivnom objavom na društvenim mrežama, kada je pozvao ljude da pomognu mladiću koji vodi tešku borbu sa opakom bolešću.

Dino je na svom Instagram profilu podelio apel za pomoć, otkrivši da je mladić sa kojim su njegovi roditelji Halid Bešlić i Sejda delili bolničke dane na onkologiji danas ponovo suočen sa velikim izazovima.

Kako je naveo, on je boravio na odeljenju onkologije sa njegovim roditeljima, zbog čega je ova priča za njega posebno emotivna.

- Dragi prijatelji, ovaj momak je ležao sa oba moja roditelja na Onkologiji i zamolio bih svakoga koliko ko može da uplati. Instrukcije za uplate imate tu. Hvala - poručio je Dino uz objavu podataka za donacije, pozivajući svoje pratioce da se uključe i pruže podršku.

Foto: Instagram.com

Njegov apel brzo se proširio društvenim mrežama, a među onima koji su odlučili da pomognu širenju ove važne poruke našla se i pevačica Nikolina Kovač.

Ona je na svom Instagram storiju podelila Dinovu objavu, pozivajući i svoje pratioce da učine humano delo i pomognu mladiću u nastavku lečenja. Poznato je da Nikolina Kovač izuzetno poštuje Halida Bešlića, sa kojim je tokom godina sarađivala i o kojem je u više navrata govorila biranim rečima, pa nije iznenadilo što je bez razmišljanja pružila podršku i njegovom sinu u ovoj humanoj akciji.

Autor: Nikola Žugić

#Dino Bešlić

#Halid Bešlić

#Onkologija

#dečko

#momak

#sin Halida Bešlića

POVEZANE VESTI

Domaći

Posle smrti tate u ovih 6 meseci, prva radost: Emotivna objava sin Halida Bešlića raznežila sve, evo kome se obratio

Domaći

Ovako je Halid Bešlić pričao o svojoj supruzi! Skoro pola veka su bili zajedno, a pred smrt joj je posvetio PESMU

Domaći

Tuga! Preminula supruga Halida Bešlića nakon teške borbe sa opakom bolešću

Domaći

Potresni detalji! Ovako su izgledali poslednji meseci Sejde Bešlić: Lečenje u Nemačkoj i teška borba

Domaći

DŽEJ BI BIO PONOSAN DA MOŽE DA VIDI OVO! Pogledajte koliko je porasla njegova unuka Mia: Ćerka Marija objavila sliku naslednice, a stajling sve odušev

Domaći

NAKON SMRTI MAJKE SEJDE, DINO BEŠLIĆ UPUTIO SVIMA VAŽNU PORUKU: Obratio se prijateljima i poručio jedno (FOTO)