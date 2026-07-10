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Poštujem njegovu porodicu, ne bih više govorila: Milena Plavšić se danas nije pojavila na komemoraciji Andrije Bajića, a sada je otkrila zašto

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poznati pevač preminuo je 7. jula na Vojnomedicinskoj akademiji od posledica moždanog udara. Iza sebe je ostavio udovicu Malu Canu, decu iz prvog braka, ali i mnoštvo hitova za sva vremena.

Pevačica Milena Plavšić danas se nije pojavila na komemoraciji svog kolege Andrije Bajića, a sada je otkrila zbog čega je bila sprečena da dođe i uputi poslednji pozdrav legendarnom pevaču, kompozitoru i tekstopiscu.

Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs

- Žao mi je što nisam stigla na komemoraciju mom dragom kolegi. Poslala sam poruku Cani da ne znam kada ću stići zbog gužve i graničnih prelaza jer dolazim iz Banja Luke - rekla je, te otkrila kako pamti Bajića:

Foto: TV Pink Printscreen

- Znate kako, Andriju sam mnogo poštovala. On je bio ljudina od čoveka, divan kolega. Još dok je sa bratom nastupao, ja o njima imam najlepše mišljenje. Što se tiče ove situacije, ja iz poštovanja prema Andriji ne želim da kažem nijednu reč, jer znam da on ne bi voleo da se o tome priča. Ja nemam pravo da ulazim u familijarne odnose, niti znam pravo stanje. Poštujem njegove ćerke, poštujem Canu - iskreno je rekla pevačica.

Milena je progovorila i o spekulacijama o Andrijinoj supruzi Maloj Cani, da li su zaista bili u braku ili je u pitanju bila čista korist.

- Ne znam. Verovatno je to bila ljubav čim je bio sa njom tolike godine, ali ne bih više ništa govorila jer poštujem njegovu porodicu. Nisam čitala. Bila sam u Banja Luci, obilazila brata i rodbinu, nisam upućena u to, pa ne bih sudila o tome. Ne volim da se mešam - rekla je Milena.

Foto: Pink.rs

Autor: R.L.

#Andrija Bajić

#Mala Cana

#Milena Plavšić

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