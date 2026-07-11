Rađenova bivša otkrila pol deteta: Slikala stomak u poodmakloj trudnoći, puca od sreće (FOTO)

Pevačica Milica Ristić, bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena, ponovo je u drugom stanju i čeka dete sa svojim novim izabranikom.

Sada je sa pratiocima podelila emotivnu sliku gde joj je stomak u prvom planu. Milica je ovom prilikom otkrila i da nosi dečaka napisavši:

- My baby boy no2 (Moj dečak broj dva).

Uz to ona je presrećna napisala kratko u opisu fotke: "Čudo prirode". Pevačici su njeni pratioci uputili pregršt čestitki a ona nije krila sreću i ponos zbog dolaska naslednika. Milica je srećna u ljubavi, ali o partneru nije mnogo želela da detaljiše. Ipak nije krila, da ga je porodica odlično prihvatila.

- Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve.

Milica za sebe kaže da nije previše romantična, ali njen partner jeste.

- Ja sam osoba koja je malo tvrda. Volim naravno sve to kao i svaka žena, on je više romantičniji od mene. Imali smo situacije gde recimo kad smo se upoznali, pa svake nedelje sam dobijala cveće i meni je već prva tri puta bilo: “Šta si uradio pa ja dobijem cveće”, nego je to bio način da se udvara. Ja sam neko ko romantiku doživljava na svoj način. Ne mora stvarno to sveće, cveće, nego meni čak ono ako je neki pravi moment pojedeš pljeskavicu, ono bukvalno na ulici. Meni je to romantika - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić