Oglasila se Luna Đogani nakon što je Kija udarila na Anabelu: Prozvala joj mamu zbog nastupa u Zrenjaninu, a evo gde je njena ljuta rivalka (FOTO)

Pobednica "Zadruge 1", Kristina Kija Kockar, nedavno se ponovo našla u žiži intresovanja medija kada je javno na svom instagram profilu prozvala majku svoje ljute rivalke Lune Đogani, Anabelu Atijas, a sada se na mrežama oglasila i Đoganijeva.

Kristina Kija Kockar, inače poznata kao pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", kada ju je njen suprug, pevač Sloba Radanović, pred milionima gledalaca prevario sa znatno mlađom Lunom Đogani, koja je nešto kasnije, u drugoj sezoni rijalitija "Zadruga" odnela pobedu, nakon pregršt uvreda, pritisaka i osuda koje je pretrpela, nedavno je javno prozvala njenu majku.

Kija je, naime, na svom instagram profilu podelila video snimak na kom je prozvala Anabelu Atijas, Luninu majku, ali i pevačicu, ističući da je posećenost njenog nastupa u Zrenjaninu bila mala jer je to ipak, kako je i napisala, Kijin grad.

- Hahaahahahahah. Organizator i Anabelči zaboravili da je Zrenjanin moj rodni grad...neće ti niko doći! - napisala je Kija u svojoj objavi i dodala da je ovo samo „jedan od milion razloga“ za ovakav ishod, dodatno potpaljujući stari sukob koji datira još iz rijalitija, pa okačila snimak u kojem Anabela priča sledeće:

- Očigledno se nisam školovala, volela bih da nešto naučim od nje. Ona se iznervirala zbog Macine priče da ne može da ima decu, a ja se sećam momenta kada je Jelena Golubović rekla da je jalova - pričala je Anabela ranije o Kiji na Pinku.

Ovim povodom se za medije nisu oglašavale ni Anabela, a ni Luna, ali je Đoganijeva podelila fotografije na svom instagram profilu, gde pozira u bikiniju, a kojima je oduševila brojne pratioce, ali i naterala jači pol da pod sopstvenom odgovornošću gleda ove njene vrele letnje kadrove.

Ona je, naime, pozirala na jednom kamenu, u narandžastom bikiniju koji je istakao sve njene atribute, ali i vitku liniju, te je tako nešto kasnije na mrežama i delila kadrove sa svojim naslednicama sa putovanja iz Grčke, gde su rešili da odu na letnji odmor i "napune baterije".

Prvi susret Lune i Slobe nakon skoro devet godina zabeležile naše kamere

Pevač Sloba Radanović i Luna Đogani stupili su u vezu tokom trajanja prve sezone rijalitija "Zadruga", čime je Radanović načinio javnu preljubu nad svojom tadašnjom suprugom Kijom Kockar. Iako su godinama bili na meti osuda od strane javnog mnjenja, sudeći po komentarima na mrežama, oni su jedan od onih ljubavnih parova koji su ostali među omiljenijima, iako danas, oboje žive svojim životima: on je oženjen i ima decu sa Jelenom Radanović, dok je ona udata i ima dve ćerke, Miu i Lanu.

Prvi susret bivših preljlubnika dogodio se na promociji albuma Slobine koleginice, pevačice Ivane Boom Nikolić, kada su samo dva stola jedno od drugog bili Luna i Sloba, što su naše kamere zabeležile, a što možete pogledati u nastavku ovog teksta:

Autor: Nikola Žugić