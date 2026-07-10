Ne zanima me više u životu: Lepa Lukić otpisala Brenu, sada otkrila i razlog

Čuvena pevačica Lepa Lukić, po dolasku na jedan događaj, progovorila je o odnosu sa pevačicom Lepom Brenom, te je tom prilikom otkrila šta joj tačno zamera!

Naša pevačica Lepa Lukić, pristigla je na jedan događaj u srpskoj prestonici, te je tako stala pred okupljene medije, progovorivši, između ostalog, o odnosu sa Lepom Brenom.

- Zvala sam Lepu Brenu da mi bude gost na koncertu u Sava Centru, ali mi se nije javila...Sa Brenom sam imala oko 30 zajedničkih nastupa, ali me više ne zanima kao osoba u mom životu - jasna je bila Lepa, te je dodala:

- Brena mi se nije javila i to je sve - kazala je Lepa Lukić na proslavi 79 godina Jugotona, prenosi Blic.

Lepa Lukić s longetom došla na komemoraciju Andriji Bajiću

Pevač Andrija Bajić umro je u 89. godini na VMA, a danas se u MTS dvorani održava komemoracija u njegovu čast. Na komemoraciju je došlo dosta prijatelja i kolega među kojima su bili Hasan Dudić Era Ojdanić, Rade Jorović, Goran Vukošić i Lepa Lukić.

Lepa Lukić došla je sa longetom vidno utučena, a prisutni su primetili da se teško kreće. Pevačica je bila u društvu Ere Ojdanića sa kojim se pozdravila, a onda pridružila ostalima u sali. Lepa je ispričala, u ranijem oglašavanju za medije, da se i sama oporavlja i da joj je kretanje otežano, ali da ima želju da pruži podršku prijatelju.

-Šta ću ja, i ja sam u kući vezana kao i Andrija što je bio u bolnici. E, šta da kažem, greota. Mnogo mi je žao. Šta je trebalo, da bude sam? Ja sam bila nesposobna da mu idem u bolnicu, ali ako možete da kažete maloj Cani da me pozove da joj izjavim saučešće jer nemam njen broj. Moram da se čujem sa njom. Šta da vam kažem, moram da razradim nogu, sad mora vežbanje da bude petnaest dana - rekla je Lepa.

Autor: Nikola Žugić