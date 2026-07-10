SKINULA SE 39 GODINA MLAĐA DEVOJKA LAZARA RISTOVSKOG! Anica Lazić u vili sa bazenom pozirala u bikiniju: More je moj omiljeni luksuz

Anica Lazić privlači veliku pažnju javnosti otkako je u vezi sa glumcem Lazarom Ristovskim koji je od nje stariji 39 godina zbog čega su se susreli sa brojnim reakcijama.

Anica je napustila Srbiju i trenutno uživa na odmoru, a odatle je podelila niz fotografija. Ona nije otkrila gde trenutno boravi, kao ni da li je Lazar sa njom, a na svom nalogu je podelila fotografije privatnog bazena koji se, kako možemo videti na fotografijama, nalazi u sklopu vile.

Ona je na sebi imala roze šorts i gornji deo bikinija, a na glavi je nosila šešir kako bi je zaštitio od prejakog sunca.

Glumica je potom podelila i selfi sa ležaljke gde se slikala bez trunke šminke.

"Bog me je spojio sa Lazarem"

Anica je otkrila kako je počela njena ljubavna priča sa četiri decenije starijim glumcem.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona jednom prilikom i dodala:

Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam Internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci

Autor: Nikola Žugić