Jovana Pajić bez dlake na jeziku priznala: Nikad više se neću udati

Pevačica je u nekoliko navrata govorila o razvodu i teškom periodu koji je ostao iza nje!

Pevačica Jovana Pajić otvoreno je govorila o izazovnom periodu kroz koji je prošla, razvodu i novom životnom poglavlju, otkrivši šta joj je dalo snagu da krene ispočetka.

- Bolje da izginem trudeći se i boreći se nego od predaje. Neću da izginem tako što sam odustala, da ne upotrebljavam sad neke druge rečenice. Nemoj da si... Da ne govorim sad. Šta će sutra reći deca? Šta će reći kakva je bila mama? "Živela, razbolela se i ćao - kazala je Jovana i dodala:

- Neću da dozvolim da ostanem u tom sećanju. Neću da me bilo ko opisuje u tom kontekstu. Nemam problem da sutra kažu da sam pogrešila, ili da sam imasla pogrešne izbore, to je sasvim okej, imaće i oni, to je normalno. Razorilo bi me to da me deca doživljavaju sutra kao nekoga ko nije bio hrabar, ko je odustao. Te misli su me prestravljivale i terale da idem dalje i da idem napored. To bi bila poruka svim ženama, da ne odustaju, da pogledaju u te malene okice koje gledaju u tebe kao u jedan svetionik i ne želiš da vidiš nikakav strah u njima.

"Nemam ambicije da se ponovo udam"

Pevačica je u nekoliko navrata govorila o razvodu i teškom periodu koji je ostao iza nje, dok je njen bivši suprug Sale nedavno priznao da je spreman za novi brak.

- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dve ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati - govorila je pevačica u emisiji "Ako progovorim".

Pevačica je otkrila svoje prioritete.

- Meni je mir. Nema kad dođem kući pitanja gde si bila, što si se tako obukla, šta si radila, što se družiš sa ovim... Jednostavno, na početku smo svi bajni i sjajni i želimo da zadivimo jedno drugo i zaljubimo se, pa je i ono što je najgore nama prelepo - objasnila je ona.

Autor: Nikola Žugić