OD CIFRE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI: Aleksandra Prijović će od samo tri nasupa u Budvi zaraditi više od DVE STOTINE HILJADA EVRA, a ovi pevači su odmah iza nje!

Prija je jedina pevačica koja će za sezonu čak tri puta nastupiti u najvećoj diskoteci na primorju, a po dva nastupa će imati Ceca Ražnatović!

Letnja sezona na Crnogorskom primorju je počela, a diskoteka u Budvi, koja je najveća na primorju (prima oko 5.000 ljudi), i ove godine okupiće najveća imena regionalne muzičke scene.

Inkasiranje

Tokom jula i avgusta na njenoj bini smenjivaće se najtraženiji pevači i izvodači dok će organizatori za njihove honorare izdvojiti vrtoglave sume novca, računajući da će hiljade turista i ljubitelja dobre zabave ispuniti klub do poslednjeg mesta.

Apsolutni rekorder ovog leta biće Aleksandra Prijović. Nakon neverovatnog uspeha koji je ostvarila prethodnih godina rasprodatim koncertima širom regiona, interesovanje za njene nastupe ne jenjava. Upravo zbog toga organizatori su odlučili da je angažuju čak tri puta, a za svaki njen izlazak na binu izdvojiće, kako tvrde ljudi koji se bave estradom, oko 80.000 evra. To znači da će pevačica tokom samo tri večeri inkasirati oko 240.000 evra, što je ubedljivo najveći honorar među izvodačima koji će ovog leta nastupati u Budvi. Ona je i jedina koja će tri puta nastupiti na ovom mestu.

Estrada na primorju

Veliko interesovanje vlada i za njen nastup, pa je cena ulaznice u pretprodaji 35 evra, na dan koncerta će biti 40 evra, a za VIP stolove 45 evra. Organizatori očekuju da će sva tri koncerta biti rasprodata pre zakazanih termina, imajući u vidu da je Prijovićka poslednjih godina jedna od najtraženijih regionalnih zvezda.

Letnju sezonu otvoriće Svetlana Ceca Ražnatović. Cena ulaznice za njen koncert identična je kao i za Aleksandrine nastupe. Ona će u ovoj diskoteci nastupiti dva puta.

Prave spektakl

I Lepa Brena će nastupiti u ovoj diskoteci. Iako će se pred publikom pojaviti samo jedne večeri, njen honorar biće među najvećima. Prema informacijama, muzička diva će za svoj nastup inkasirati oko 100.000 evra, čime potvrđuje status jedne od najplaćenijih pevačica na ovim prostorima.

Zna se ko radi

Na spisku izvođača nalazi se i Jakov Jozinović, čiji je nastup zakazan po ceni ulaznice od 30 evra, što je pet evra manje u odnosu na koncerte Aleksandre Prijović, Cece Ražnatović i Lepe Brene.

Ulaganja u program su ogromna, honorari izvođača dostižu rekordne iznose, ali računica je jasna - vrhunska imena garantuju pun klub, odličnu atmosferu i sezonu za pamćenje.

Autor: S.Z.