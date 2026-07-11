Pink.rs na licu mesta! Nataša Bekvalac zapalila crnogorsko primorje: Pevačica pred krcatim klubom zapevala svoje najveće hitove (FOTO)

Naši pevači i pevačice već uveliko nastupaju u okviru letnje sezone na crnogorskom primorju, a ekipa portala Pink.rs nalazi se na licu mesta, te vam donosimo iz dana u dan, najnovije vesti!

Kako se ekipa našeg portala nalazi na crnogorskom primorju, naša pevačica Nataša Bekvalac sinoć je održala još jedan u nizu spektakularnih nastupa u Crnoj Gori.

Ona je, naime, zapevala svoje najveće hitove pred krcatim klubom u Budvi, a publika je sve do kasnih večernjih časova pevala zajedno sa našom pevačicom, a ona je još jednom dokazala da je kraljica dobre atmosfere.

Oglasila se nakon šuškanja da je u vezi sa fudbalerom

Pop zvezda Nataša Bekvalac demantovala je glasine da je u emotivnoj vezi sa zauzetim fudbalerom Sašom Lukićem. Naime, pevačica se pojavila na jednom gradskom događaju, gde su je novinari upitali kako komentariše navode da je u vezi sa zauzetim fudbalerom. Bekvalčeva je kroz osmeh poručila:

- Ja to da komentarišem? Takve situacije mene prate u toku karijere, bitno je da ostanete mirnog uma i čistog srca. Kad ste mirnog uma, sve vibracije koje nisu na vašem nivou se odbijaju, kao što se od mene odbila i ova - bilo je sve što je Nataša želela da kaže na tu temu.

Podsetimo, Lukić je više od godinu dana u vezi sa top modelom Nikolinom Vekić, a fudbaler je demantovao spekulacije da ga je devojka navodno uhvatila u prevari sa Natašom.

- Jedina istina je da sam već neko vreme u stabilnoj i srećnoj vezi sa svojom devojkom i ona nema nikakve veze s neistinitim insinuacijama koje su se pojavile u medijima - poručio je on.

Autor: Nikola Žugić