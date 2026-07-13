Lepa Brena uživa za sve pare: Pokazala čime plovi morem, a NIJE JAHTA (FOTO)

Folk pevačica Lepa Brena pokazala je kako provodi odmor sa sinom Viktorom, uživajući u vožnji čamcem i prelepim morskim pejzažima.

Lepa Brena sa porodicom je otputovala na odmor. Pevačica kao i njen sin redovno obaveštavaju svoje pratioce na društvenim mrežama kako provode daleko od Srbije. Naša pevačica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju na kojoj uživa dok plovi po prelepom plavom moru.

Njen prepoznatljivi, široki osmeh i jarko crveni nokti svedoče o tome koliko joj prija morska idila, dok drži ruku na grudima. Iako bi mnogi očekivali da se u ovakvom raju opušta uz neki osvežavajući letnji koktel ili piće, pevačica u krilu zapravo drži samo svoj mobilni telefon, potpuno prepuštena čarima vožnje u manjem čamcu.

Pogled koji se pruža iza pevačice ostavlja bez daha! U pozadini se vidi kristalno čisto more sa usidrenim jedrenjacima i luksuznim plovilima, kao i slikovit primorski gradić ušuškan u brdima pod vedrim, sunčanim nebom.

Viktor i Boba na krstarenju iz snova

Viktor Živojinović, mlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, pokazao je na društvenim mrežama kako provodi letnje dane sa ocem. Naslednik poznate porodice objavio je nekoliko kadrova s luksuznog krstarenja, otkrivši delić opuštene atmosfere na otvorenom moru.

Na fotografijama se može videti kako Viktor uživa na palubi jahte, odmara u hladu uz pivo, ali i kako se okušao u pecanju, što je očigledno dodatno upotpunilo njihov odmor. Da su Živojinovići ljubitelji dobrog zalogaja pokazali su i objavama iz kojih se vidi da su se počastili italijanskim specijalitetima. Na trpezi su se našle pice sa mocarelom i svežim bosiljkom, a prizori sa putovanja privukli su veliku pažnju njihovih pratilaca.

Viktor i Boba pronašli su idealan način da leto provedu daleko od gradske gužve i uživaju u svakom trenutku zajedničkog odmora.

- Neka putovanja nisu samo nova mesta, već uspomene koje ostaju zauvek. Ovo putovanje sa tatom me podsetilo da su najlepši trenuci oni koje delimo sa ljudima koje volimo. Kilometri prolaze, ali zajednički smeh, razgovori i doživljaji ostaju za ceo život - napisao je Viktor.

Autor: Nikola Žugić