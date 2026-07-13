Moj dečko je temelj mog života: Nekadašnji pevač ogolio dušu u emotivnoj ispovesti: Živim lep život, a Sarajevo...

Nekadašnji pevač iz Bosne i Hercegovine godinama je u Americi, pa je u razgovoru za Azru pričao o životu "preko bare"

Fuad Deen Backović, koji već godinama živi u Americi, otkrio je za bosanske medije kako izgleda njen život daleko od očiju domaće javnosti. Kako je istakao, on sada živi lepo i normalno, daleko od javne buke.

- Zavisi kome šta predstavlja američki san. Kad voliš ono što radiš i kada si okružen ljudima koji te vide onakvim kakav jesi, tada san prestaje biti slika i postaje stvarni život. Živim lep, miran i vrlo normalan život, daleko od javne buke, i to mi u ovom trenutku odgovara. Američki san je relativan pojam, baš kao i uspeh. Svako ga doživljava drugačije - istakao je Deen, pa dodao:

- Sarajevo je uvek deo mene, bez obzira na to gde živim. Taj period nosio je energiju mladosti, slobode i jednog posebnog vremena. Bio sam dovoljno hrabar da budem i ostanem autentičan i dosledan sebi. Danas, džet-set za mene više nije pitanje gde ideš, nego s kim deliš život - istakao je on za Azru.

Fuad je naglasio i da mu je podrška partnera Vila Firsona Trećeg temelj života.

- Podrška partnera nije dodatak životu, ona je temelj. To je sigurno mesto gde ne morate biti jaki, uspešni ili savršeni. Samo svoji. U svetu koji stalno traži dokazivanje, partner je onaj ko vas voli i kada nemate ništa da dokazujete - zaključio je Din.

Autor: Nikola Žugić