Imaš celulita, stigle su te godine: Milicu Dabović izvređali na mrežama, ona se oglasila i brutalno odgovorila (FOTO)

Milica Dabović se oglasila s mora u bikiniju, odgovarajući hejterima na kritike o izgledu, što je usijalo društvene mreže!

Milica Dabović nakon uspešne sportske karijere odlučila je da se uspešno bavi sajtom za odrasle, i kako se može primetiti taj posao joj sjajno ide. Bivša košarkašica često se nalazi na meti hejtera, pa su je nedavno prozivali zbog izgleda. Ona je otišla na more skinula se u bikini i obratila se hejterima.

Milica se snimala u kupaćem kostimu u provokativnim pozama uz opis: " Ups, majka muškog deteta! A pokazuje svoje zmijsko telooooooo i zamislite mom Milanu to ne smeta!! Ali zamislite slika se na bazenu u kupaćem kostimu! 'Ajmo, idemo, tri, četiri, sad! ".

Međutim, ubrzo je jedan korisnik ostavio komentar:

- Pa i nije baš zmijsko telo.. Dosta celulita, opušteno.. Godine te stigle, teško ćeš u korak s ovim klinkama, ali bori se.

Bivša košarkašica na ovo nije ostala imuna, te je odbrusila:

- Sve sve ali ovakve debile ne mogu kunem vam se.

Gradi kuću

Bivša sportiskinja, gradi kuću nadomak Beograda, a sada je otkrila kako protiču radovi. Ono što se na fotografijama može videti je to da je Milica odlučila da napravi veliku kuću u kojoj će uživati sa svojim naslednikom. Radovi teku u punoj brzini, pa su već sada postavljeni veliki prozori, dok se unutra uveliko postavljaju cevi i vodokotlić u kupatilu, a Milica ne krije koliko je ponosna na svaki novi korak u izgradnji svog doma iz snova.

- Moj cilj je da moje dete ima sve na svetu, za njega živim. Nema ništa lepše od svoga doma i male porodice, ali odabrane - istakla je nedavno Milica.

Ona se nedavno na društvenim mrežama osvrnula na izuzetno težak životni period, kada su joj, kako kaže, uzeli sve što je imala posle reprezentativne karijere, te je ostala sama, trudna i bez dinara. Ipak, od svojih snova nikada nije odustala.

- Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno. Danas stojim čvrsto na nogama, ponosna sam i srećna -ispričala je bivša košarkašica za "Blic".

Kako je naglasila, danas je ispunjena i mirna, a za ostvarenje ovog sna bio joj je potreban i "vetar u leđa" koji joj sada pruža njen partner, koji je voli i čuva "kao malo vode na dlanu".

Autor: Nikola Žugić