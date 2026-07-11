Sve oči uprte u sina žestokog Adžema! Nevena Stamenković pokazala naslednika, žene odlepile: Isti otac, izgleda kao... (FOTO)

Nevena Stamenković iznenadila je javnost fotografijama sa sinom Rastkom i bivšim suprugom Žestokim Adžemom, koji izgleda kao model.

Nekadašnja članica grupe "Models" i bivša narodna poslanica Nevena Stamenković iznenadila je javnost fotografijama koje je objavila na Instagramu, a na kojima vreme provodi sa bivšim suprugom Srđanom Adžemovićem, poznatijim kao Žestoki Adžem, i njihovim sinom Rastkom.

Porodične fotografije na kojima Nevena pozira sa Rastkom, koji je prošle godine postao punoletan, ali i sa bivšim suprugom, izazvale su veliku pažnju na društvenim mrežama. Mnogi su primetili da je Rastko izrastao u pravog zavodnika, dok je činjenica da su Nevena i Adžem zajedno u istom kadru ponovo podgrejala spekulacije o njihovom odnosu.

Iako su iza njih godine teškog razvoda, sudskih sporova oko alimentacije i javnih prozivki, jasno je da su Nevena i Srđan odlučili da zarad stabilnosti svog sina izgrade korektan, pa možda čak i blizak odnos. Mi smo sada došli i do novih fotografija Nevene i mišićavog sina, koji dosta građom podseća na svog oca, koji je godinama važio za žestokog čoveka. Međutim, kada mu pogledamo lice, možemo reći - isti majka!

Ima profil na sajtu za odrasle

Inače, Nevena ima i profil na sajtu za odrasle gde prodaje svoje intimne fotografije i snimke. Nevena nam je nedavno otkrila da Rastko podržava njene golišave fotografije.

- Sin je upoznat sa tim što radim, naravno. Kada sam mu saopštila, upozorio me je da ne preterujem i da ne prelazim granice dobrog ukusa, ali u suštini je okej sa tim. Mogu reći da imam njegovu podršku, što je slučaj i sa Sindi. Zaista nisam imala problema ni sa jednim članom porodice - priznala nam je Stamenkovićeva, koja je pre nego što je otvorila profil na sajtu za odrasle radila u kineskoj radnji.

Podsetimo, brak Nevene i Srđana Adžemovića svojevremeno je pratio niz skandala, od hapšenja Srđana zbog nelegalnog posedovanja oružja, preko Neveninih optužbi da joj ne plaća alimentaciju, pa sve do njenih priznanja da je nakon razvoda živela od finansijske pomoći svog oca.

Zanimljivo je da je Srđan očigledno slab na pevačice, te je pre nje bio u braku sa Lelom Andrić, vlasnicom hit "Čarobnjakov sin" koji je bio popularan devedesetih.

Autor: pink.rs