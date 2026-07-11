OVO JE DIJETA ANE NIKOLIĆ Pevačica uspela da skine čak 50 kg! Uvela je jedan napitak svakog jutra, a evo šta je radila kada joj se jede slatko

Naša pevačica Ana Nikolić je svojevremeno muku mučila sa viškom kilograma. Ipak, uspela da pronađe način da skine čak 50 kilograma, odnosno da povrati devojačku kilažu koju je imala pre trudnoće.

Nikolićeva je tada otkrila tajnu uz pomoć koje je uspela da postigne ovako impresivan rezultat.

- Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem dve čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga sledi moj doručak, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo sveža salata ili pahuljice. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate (belo bršno), držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz - ispričala je tada Ana Nikolić.

- Meso takođe sem ribe. Ako mi bas padne šećer onda pojedem kašiku nutele i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe. Čovek mora čvrsto da odluči da nešto želi da promeni i samim tim će uspeti. Prvih mesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osećala glad i nisam imala potrebu da večeram. Ako ogladim u kasne sate pojedem nešto od povrća. Šargarepa, krastavac ili samo zelenu salatu. Što manje slano to bolje. Pijem 2-3l vode dnevno. Nekad i 4! - dodala je Ana Nikolić, koja je iznenadila javnost provokativnom odevnom kombinacijom.

Ovo je bio Anin jelovnik

Kako izgleda Anin doručak? Dva jajeta na oko uz jedan paradajz, jogurt sa pahuljicama i jedna voćka, jabuka i šaka oraha, kajsija/trešnje sa jogurtom

Kako izgleda Anin ručak? Supa od brokolija, pržene paprike sa rižom, losos i spanać, pečurke sa lukom i belo meso, zelena salata sa tunjevinom/škampima, zelje sa ribom.

Kako izgleda Anina večera? Jogurt ili neke voćke.

Autor: Nikola Žugić