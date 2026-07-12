Brak mi je bio NA KLIMAVIM NOGAMA: Evo kako je počela ljubavna priča Slobe i Jelene, upoznao ih njen BIVŠI

Poznati par Sloba i Jelena Radanović u braku su već ćetiri godine, a zabavljaju se duplo više. Godinu dana nakon venčanja dobili su sina Damjana koji je kruna njihove ljubavi. Jelena ima i dvojicu sinova iz prvog braka.

Supruga pevača otkrila je kako je počela njihova ljubav. Upoznali su se 2018. godine na njenom rođendanu, za koji ga je angažovao njen tadašnji suprug.

- Istina je da je moj tadašnji muž pozvao Slobu da mi peva na rođendanu. Ja sam ga želela jer mi se fizički svideo još kada sam ga videla na ekranu. Tada nisam ni pomislila da ću jednog dana biti njegova supruga - ispričala je Jelena iskreno.

Jelena Radanović dodala je da je brak sa bivšim suprugom već bio na ivici pucanja.

- Naš brak je bio na klimavim nogama. Kratko smo se poznavali pre venčanja, a kada su došla deca, postalo je jasno da smo potpuno različiti. Pokušavali smo da spasimo brak, ali nije išlo - rekla je za TV Adriu.

Jelena se prisetila i prvog susreta sa Slobom Radanovićem, koji je bio presudan.

- Kada smo se sreli, bukvalno su mi se odsekla kolena. Nismo ništa pričali, razmenili smo dve rečenice. Tek šest meseci kasnije, kad sam se razvela, Sloba mi je poslao poruku. Kao da je znao. Od tada se nismo razdvajali - ispričala je ona.

"Kad me ostavi Sloba"

Jelena Radanović, supruga Slobe Radanovića, koja je trenutno na odmoru na moru, zaintrigirala je objavom o mogućem razvodu, ali i pomirenju sa pevačem. Naime, Radanovićeva je najpre zapalila društvene mreže kada je pokazala izvajanu figuru. Osim što redovno trenira, Jelena je navela da gladuje 100 sati.

Objavila je niz fotografije u kupaćem kostimu, a zatim i video na kom pleše uz pesmu svog supruga Slobe Radanovića "Ko da nas nije ni bilo". Ona je u opisu videa napisala: "Ovo je pesma za mene. Kad me ostavi Sloba za 3 godine, pa me zove za 4".

Autor: Nikola Žugić