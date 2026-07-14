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OLIVERA BALAŠEVIĆ U DRESU ARGENTINE! Drži malog Đoleta u naručju i gleda Svetsko prvenstvo: Fudbal i nas dvoje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Tanjug/Nenad Mihajlović ||

Nedavno je porodica Balašević postala bogatija za još jednog člana, a Aleksa je sinu dao ime Đorđe, po uspomeni na legendarnog oca. Olivera Balašević je sada na Instagramu podelila fotografiju sa unukom i pokazala kako provode vreme.

Euforija oko Svetskog prvenstva vlada i u njihovom domu, te je Olivera nosila dres Argentine dok je u naručju držala malog Đoleta.

- Snova puna kapa, fudbal i nas dvoje, stara klapa - napisala je ponosna baka u opisu.

Foto: Instagram.com

"Đole se vratio kući"

Nakon što se rodio unuk koji je dobio ime po dedi, Oliveru su preplavile emocije.

-Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a aka te već čuva u svakom otkucaju srca - napisala je ona, pa se obratila snajki dirljivim rečima:

- Mojoj Nikolini... Hvala ti za ovu neizrečivu radost i za tvoju čudesnu, tihu snagu kojom daruješ život. Gledam te kako si našoj veri i utočište i putokaz, a sad i ovom malenom biću čitav svet. Postoji neka uzvišena dostojanstvenost u tvojoj dobroti, neka lekovita nežnost kojom nas sve grliš. Hvala ti što si naša, što si hrabra i što si naš porodični krug unela toliko svetlosti - napisala je Olivera Balašević.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Olivera Balašević

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#udovica Đorđa Balaševića

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